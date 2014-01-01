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Студия дизайна Светланы Исаевой
Дизайнеры Краснодар
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Отзыв (1)
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    • Студия "Svetlana Isaeva" уже более 19 лет успешно работает на рынке услуг. За это время было спроектировано и реализовано огромное количество успешных проектов по Краснодару, Краснодарскому краю (Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Новороссийск),Грозный, Ростовской области (Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов, Батайск, Новочеркасск).Тесное сотрудничество с ведущими итальянскими фабриками мебели и освещения дает возможность рассчитывать не только на эксклюзивные заказы и проекты, но и на привлекательные цены.

    Многолетний опыт работы с отделочными материалами дает возможность нам грамотно и быстро найти решение любой, даже самой смелой дизайнерской идеи. Осуществляя авторский надзор проектов, наши дизайнеры оправдают Ваши ожидания от реализации проекта. Наши дизайнеры интерьера рады помочь в любом городе Краснодарского края: Новороссийск, Сочи, Адлер, Анапа и др. Мы имеет собственную мозаичную мастерскую. Мозаичисты нашей студии создают уникальные панно из мрамора и стекла любой сложности.

    Услуги
    • дизайн помещений
    • архитектура
    • декорирование
    • комплектация объектов мебелью и светом
    • шопинг туры в Италию за мебелью и светом
    • изготовление мозаичных панно
    Регионы обслуживания
    Краснодарский край, Ростов -на- дону и Москва
    Адрес
    Селезнёва 89 оф. 308
    350000 Краснодар
    Россия
    +7-9282020323 www.instagram.com/home_si
    Законное владение

    ds.svetlanaisaeva@gmail.com

    +7 928 2020323

    Отзыв

    Janna K&#39;ardan Vuuch Janna K'ardan Vuuch
    вначале пути
    около 3 лет назад
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