Студия "Svetlana Isaeva" уже более 19 лет успешно работает на рынке услуг. За это время было спроектировано и реализовано огромное количество успешных проектов по Краснодару, Краснодарскому краю (Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Новороссийск),Грозный, Ростовской области (Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов, Батайск, Новочеркасск).Тесное сотрудничество с ведущими итальянскими фабриками мебели и освещения дает возможность рассчитывать не только на эксклюзивные заказы и проекты, но и на привлекательные цены.

Многолетний опыт работы с отделочными материалами дает возможность нам грамотно и быстро найти решение любой, даже самой смелой дизайнерской идеи. Осуществляя авторский надзор проектов, наши дизайнеры оправдают Ваши ожидания от реализации проекта. Наши дизайнеры интерьера рады помочь в любом городе Краснодарского края: Новороссийск, Сочи, Адлер, Анапа и др. Мы имеет собственную мозаичную мастерскую. Мозаичисты нашей студии создают уникальные панно из мрамора и стекла любой сложности.