О КОМПАНИИ - ЗА 5 МИНУТ !

Наша строительная компания более 24 лет специализируется на профессиональном уровне на строительстве коттеджей и ремонте новостроек:

1. СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕДЖЕЙ, ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ, КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ любого уровня сложности и любого объема: • проект дома(в подарок) • фундамент • коробка(стены) • межэтажные перекрытия • межкомнатные перегородки • кровля • бетонная лестница • облицовка фасада • отмостка • пластиковые окна • входная металлическая дверь • 7 лет ГАРАНТИИ ! • 2. КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ НОВОСТРОЕК ПОД КЛЮЧ:

• профессиональный дизайн-проект(в подарок!) • ремонт под ключ • разгрузка материалов • вынос мусора • взаимодействие с управляющей компанией • скидки на материалы и мебель • установка мебели и бытовой техники • генеральная уборка • 3 года ГАРАНТИИ ! • У строительства коттеджей и ремонта новостроек есть большое количество особенностей и тонкостей, которые для дальнейшей успешной эксплуатации коттеджа/загородного дома необходимо знать и неукоснительно выполнять. За все время работы мы построили с нуля под ключ и сдали больше ста коттеджей и загородных домов, большинство из которых можем в любое время в живую показать, и накопили огромный опыт и знания в строительстве загородных домов, можем выполнить строительство дома любой сложности и объема с высоким уровнем надежности и долговечности. Мы строим коттеджи, дома из любого материала - кирпич, пеноблоки/газоблоки,монолит, все наши мастера - славяне с опытом работы более 12 лет, на все выполненные нами работы ГАРАНТИЯ - 7 ЛЕТ, что делает очевидным выбор подрядчика для строительства дома/коттеджа.

КАК МЫ НЕ РАБОТАЕМ

• мы НЕ выполняем частичные и мелкие работы • • мы НЕ переделываем и не доделываем работу за другими мастерами и фирмами • • мы НЕ выполняем ремонт/отделку в помещениях с проживающими в них жильцами •

КАК МЫ РАБОТАЕМ

мы специализируемся ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА • СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОТТЕДЖЕЙ • • РЕМОНТЕ НОВОСТРОЕК "под ключ" •

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

• минимальная площадь ремонтируемой квартиры - 30 м2 • • минимальная сумма заказа - 200 тысяч рублей •

СМЕТА

• мы рассчитываем смету на ремонт и на черновые материалы при Вас на квартире/коттедже в течение часа и отдаем смету(5 - 12 страниц А4) Вам, выезд и составление сметы - 500 руб, которые возвращаются Вам, если ремонт будем выполнять мы, расчет сметы без выезда - БЕСПЛАТНО! •

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

• строительство коттеджей из любых материалов • мы осуществляем строительство коттеджей/загородных домов из любых материалов - кирпич, пеноблок, газоблок, поризованный кирпич, монолит • любая сложность, любой объем • мы строим коттеджи по любому проекту, любой сложности от дома 124 метра до усадьбы - 2764 метра, мы выполняем то, от чего другие отказываются • все мастера – только славяне • все наши мастера - это русские, украинцы, молдаване, белорусы и югославы со средним-специальным и высшим строительным образованием, со стажем работы от 12 лет • проект дома - в подарок • мы возвращаем Вам полную стоимость любого проекта дома • десятки сдаваемых ежегодно коттеджей/загородных домов • ежегодно нами строится и сдается в Москве и МО "под отделку" десятки коттеджей/загородных домов • своя производственно-техническая база • наличие собственного автотранспорта, бытовок, инструментов, опалубки, строительных лесов и остального оборудования • 3-уровневый контроль качества • после выполнения каждого этапа работ строители сдают работу технологу, технолог сдает работу главному инженеру, главный инженер сдает работу архитектору, и только после этого мы сдаем работу своим клиентам • 24 года опыта работы • за более, чем 24 летний стаж работы нами был накоплен огромный опыт строительства в Москве и МО, уникальные знания и собственные ноу-хау и технологии • соблюдение СНиПов и ГОСТов • мы осуществляем строительство только с соблюдением всех СНиПов и ГОСТов • используем для строительства и ремонта только экологически чистые материалы • не все строительные материалы, предлагаемые для строительства и ремонта являются экологически чистыми, мы используем в работе только экологически чистые строительные материалы • новейшие строительные и инженерные технологии • мы тщательно изучаем все новые строительные и инженерные технологии и материалы, и применяем самые современные, доказавшие на практике свою надежность и долговечность • оплата по факту выполненных работ, без предоплат и авансов • оплата за выполненные работы осуществляется только по факту их выполнения, без предоплат и авансов • портфолио и рекомендации • у нас огромное портфолио построенных нами коттеджей, магазинов, торговых и офисных зданий, многие из которых можно посмотреть в любое время и услышать рекомендации наших прежних заказчиков • материалы по оптовым ценам от заводов-изготовителей • материалы на все наши объекты поставляются от заводов-изготовителей по оптовым ценам – ниже рыночных цен на 20 – 40% • закрытая смета • после подписания договора смета является закрытой, т.е. измениться до окончания работ не может • работа только по официальному договору • мы осуществляем строительство коттеджей/загородных домов только по официальному договору • гарантия - от 3 до 7 лет • гарантия на все построенные нами объекты - 7 лет, гарантия на все отремонтированные нами объекты - 3 года • смета - в течение часа • смета на строительство коттеджа: выберите любой проект дома, пришлите нам номер проекта и сайт, на котором находится проект(или ссылку на проект), мы в течение 2-5 дней рассчитаем смету; смета на ремонт новостроек: мы рассчитываем смету на ремонт квартиры в течение часа и отдаем смету Вам в печатном виде(5-12 страниц А4), выезд и расчет сметы - 500 руб, которые возвращаются Вам, если ремонт будем выполнять мы ПРИ ЛЮБОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ САМЫМ ДОРОГИМ РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ ЯВЛЯЮТСЯ НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ. БЕРЕГИТЕ НЕРВЫ – ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ!

Если Вы не хотите эксперементировать с другими мастерами, фирмами,бригадами, а хотите сразу выбрать надежного подрядчика и построить долговечный дом, который прослужит не меньше 100-150 лет - обращайтесь к нам, мы сделаем все, чтобы Вы остались довольны, как и остальные наши клиенты! Мы гордимся результатами нашей работы, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Лучший способ убедиться в этом - посетить любой из наших объектов, заказать в нашей компании строительство коттеджа или ремонт новостройки и стать еще одним нашим довольным клиентом!