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Строительная компания МЕГАСТРОЙ
Строители Москва
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    • О  КОМПАНИИ - ЗА 5 МИНУТ !

    Наша  строительная  компания  более  24  лет  специализируется  на  профессиональном  уровне  на  строительстве  коттеджей  и  ремонте  новостроек:

         1. СТРОИТЕЛЬСТВО  КОТТЕДЖЕЙ, ЗАГОРОДНЫХ  ДОМОВ, КОТТЕДЖНЫХ  ПОСЕЛКОВ  любого  уровня  сложности  и  любого  объема:          • проект  дома(в  подарок) • фундамент • коробка(стены) • межэтажные  перекрытия • межкомнатные  перегородки • кровля • бетонная  лестница • облицовка  фасада • отмостка • пластиковые  окна • входная  металлическая  дверь • 7  лет  ГАРАНТИИ ! •         2. КОМПЛЕКСНЫЙ  РЕМОНТ  НОВОСТРОЕК  ПОД  КЛЮЧ:

       • профессиональный дизайн-проект(в подарок!) • ремонт под ключ • разгрузка материалов • вынос мусора • взаимодействие с управляющей компанией • скидки на материалы и мебель • установка мебели и бытовой техники • генеральная уборка • 3 года  ГАРАНТИИ ! •           У  строительства  коттеджей  и  ремонта  новостроек  есть  большое  количество  особенностей  и тонкостей, которые  для  дальнейшей  успешной эксплуатации  коттеджа/загородного  дома  необходимо  знать  и  неукоснительно выполнять. За  все  время  работы  мы  построили  с нуля  под  ключ  и  сдали  больше  ста  коттеджей  и  загородных  домов,  большинство  из  которых  можем  в  любое  время  в  живую показать, и  накопили  огромный  опыт  и  знания в  строительстве  загородных  домов, можем  выполнить  строительство  дома  любой  сложности  и объема  с  высоким уровнем  надежности  и долговечности. Мы  строим  коттеджи, дома  из любого  материала - кирпич, пеноблоки/газоблоки,монолит, все  наши  мастера - славяне  с опытом  работы  более 12 лет, на  все выполненные  нами  работы  ГАРАНТИЯ - 7 ЛЕТ, что делает  очевидным  выбор  подрядчика  для строительства  дома/коттеджа.

    КАК  МЫ  НЕ  РАБОТАЕМ

       • мы  НЕ  выполняем  частичные  и  мелкие  работы •    • мы  НЕ  переделываем  и  не  доделываем  работу  за  другими  мастерами  и  фирмами •    • мы  НЕ  выполняем  ремонт/отделку  в  помещениях  с  проживающими  в  них  жильцами •

    КАК  МЫ  РАБОТАЕМ

         мы  специализируемся  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  НА           • СТРОИТЕЛЬСТВЕ  КОТТЕДЖЕЙ •          • РЕМОНТЕ  НОВОСТРОЕК  "под  ключ" • 

    МИНИМАЛЬНЫЙ  ЗАКАЗ

       • минимальная  площадь  ремонтируемой  квартиры - 30 м2 •       • минимальная  сумма  заказа - 200 тысяч  рублей •

    СМЕТА

       • мы  рассчитываем  смету  на  ремонт  и  на  черновые  материалы  при  Вас  на  квартире/коттедже  в  течение  часа  и  отдаем  смету(5 - 12 страниц А4) Вам, выезд  и  составление  сметы - 500 руб, которые  возвращаются  Вам, если  ремонт  будем  выполнять  мы, расчет  сметы  без  выезда - БЕСПЛАТНО! • 

    НАШИ  ПРЕИМУЩЕСТВА

     • строительство  коттеджей  из  любых материалов • мы  осуществляем  строительство  коттеджей/загородных  домов  из  любых  материалов - кирпич, пеноблок, газоблок, поризованный  кирпич, монолит  • любая  сложность, любой  объем •  мы  строим  коттеджи  по  любому  проекту, любой  сложности  от  дома  124 метра  до  усадьбы - 2764 метра, мы  выполняем  то, от  чего  другие  отказываются   • все  мастера  –  только  славяне • все  наши  мастера - это  русские, украинцы, молдаване, белорусы  и  югославы  со  средним-специальным  и  высшим  строительным  образованием, со  стажем  работы  от 12 лет  • проект  дома - в  подарок •  мы  возвращаем  Вам  полную  стоимость  любого  проекта  дома  • десятки  сдаваемых  ежегодно  коттеджей/загородных  домов • ежегодно  нами  строится  и  сдается  в  Москве  и  МО "под  отделку" десятки  коттеджей/загородных  домов   • своя  производственно-техническая  база • наличие  собственного  автотранспорта, бытовок, инструментов, опалубки, строительных  лесов  и  остального  оборудования  • 3-уровневый  контроль  качества • после  выполнения  каждого  этапа  работ  строители  сдают  работу  технологу, технолог  сдает  работу  главному  инженеру, главный  инженер  сдает  работу  архитектору, и  только  после  этого  мы  сдаем  работу  своим  клиентам   • 24 года  опыта  работы • за  более, чем 24 летний  стаж  работы  нами  был  накоплен  огромный  опыт  строительства  в  Москве  и  МО, уникальные  знания  и  собственные  ноу-хау  и  технологии   • соблюдение  СНиПов  и  ГОСТов • мы  осуществляем  строительство  только  с  соблюдением  всех  СНиПов  и  ГОСТов  • используем  для  строительства  и  ремонта  только  экологически  чистые  материалы • не  все  строительные  материалы, предлагаемые  для  строительства  и  ремонта  являются  экологически  чистыми, мы  используем  в  работе  только  экологически  чистые  строительные  материалы     • новейшие  строительные  и  инженерные  технологии • мы  тщательно  изучаем  все  новые  строительные  и  инженерные  технологии  и  материалы, и  применяем  самые  современные, доказавшие  на  практике  свою  надежность  и  долговечность   • оплата  по  факту  выполненных  работ, без  предоплат  и  авансов • оплата  за  выполненные  работы  осуществляется  только  по  факту  их  выполнения, без  предоплат  и  авансов  • портфолио  и  рекомендации • у  нас  огромное  портфолио  построенных  нами  коттеджей, магазинов, торговых  и  офисных  зданий, многие  из  которых  можно  посмотреть  в  любое  время  и  услышать  рекомендации  наших  прежних заказчиков  • материалы  по  оптовым  ценам  от  заводов-изготовителей • материалы  на  все  наши  объекты  поставляются  от  заводов-изготовителей  по  оптовым  ценам – ниже рыночных  цен  на  20 – 40%   • закрытая  смета • после  подписания  договора  смета  является  закрытой, т.е. измениться  до  окончания  работ  не  может  • работа  только  по  официальному  договору • мы  осуществляем  строительство  коттеджей/загородных  домов  только  по  официальному  договору  • гарантия - от  3  до  7  лет • гарантия  на  все  построенные  нами  объекты - 7  лет, гарантия  на  все  отремонтированные  нами  объекты - 3  года  • смета - в  течение  часа • смета  на  строительство  коттеджа: выберите  любой  проект  дома, пришлите  нам  номер  проекта  и  сайт, на  котором  находится  проект(или  ссылку  на  проект), мы  в  течение 2-5 дней  рассчитаем  смету;  смета  на  ремонт  новостроек: мы  рассчитываем  смету  на  ремонт  квартиры  в  течение  часа  и  отдаем  смету  Вам  в  печатном  виде(5-12 страниц А4), выезд  и  расчет  сметы - 500 руб, которые  возвращаются  Вам, если  ремонт  будем  выполнять  мы               ПРИ  ЛЮБОМ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ САМЫМ  ДОРОГИМ  РАСХОДНЫМ  МАТЕРИАЛОМ  ЯВЛЯЮТСЯ НЕРВНЫЕ  КЛЕТКИ. БЕРЕГИТЕ  НЕРВЫ – ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ!

         Если  Вы  не  хотите  эксперементировать  с  другими  мастерами, фирмами,бригадами, а  хотите  сразу  выбрать  надежного подрядчика  и  построить  долговечный  дом, который прослужит  не  меньше 100-150 лет - обращайтесь к  нам, мы  сделаем  все, чтобы  Вы  остались довольны, как  и  остальные  наши  клиенты!      Мы  гордимся  результатами  нашей  работы, но  лучше  один  раз  увидеть, чем  сто  раз  услышать! Лучший  способ  убедиться  в  этом - посетить  любой  из  наших  объектов, заказать  в  нашей  компании  строительство  коттеджа  или  ремонт  новостройки  и  стать  еще  одним  нашим  довольным  клиентом!

    Услуги
    Строительство коттеджей и ремонт новостроек
    Регионы обслуживания
    Москва и МО
    Адрес
    г. Москва, м. Шоссе Энтузиастов, ул. Буракова, д.27, К3, 3 этаж, офис 301 (время работы офиса – ежедневно 07:00-19:00)
    105118 Москва
    Россия
    +84-957954224 megastroy-m.ru
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    г. Москва, м. Шоссе  Энтузиастов, ул. Буракова, д.27, К3, 3 этаж, офис 301 (время  работы  офиса - ежедневно 07:00-19:00)

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