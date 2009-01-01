Cтудия дизайна интерьера «DOMINUS» с успехом работает на рынке дизайнерских и проектных услуг с июня 2009 года в Новосибирске. Наш опыт работы позволяет вести объекты от проектирования до сдачи «под ключ», с высокой долей профессионализма и ответственности, ведь хороший дизайнер интерьера всегда заботится о собственной репутации. В портфолио дизайн-студии – выполненные проекты по дизайну интерьеров квартир, коттеджей, офисов, дизайн-проекты фасадов, проектированию коттеджей и завершенных ремонтно-отделочных работ.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- архитектуроное проектирование
- 3D визуализация
- Регионы обслуживания
- Новосибирск
- Москва
- Санкт-Петербург
- Сочи
- Мирный
- Республика Крым
- Адрес
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Аникина 35/1
630033 Новосибирск
Россия
+7-3832924029 ads-dom.ru