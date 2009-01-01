Cтудия дизайна интерьера «DOMINUS» с успехом работает на рынке дизайнерских и проектных услуг с июня 2009 года в Новосибирске. Наш опыт работы позволяет вести объекты от проектирования до сдачи «под ключ», с высокой долей профессионализма и ответственности, ведь хороший дизайнер интерьера всегда заботится о собственной репутации. В портфолио дизайн-студии – выполненные проекты по дизайну интерьеров квартир, коттеджей, офисов, дизайн-проекты фасадов, проектированию коттеджей и завершенных ремонтно-отделочных работ.