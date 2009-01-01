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Дизайн-студия DOMINUS
Дизайнеры интерьера Новосибирск
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн номера сауны "Затонувший корабль", Дизайн-студия DOMINUS Дизайн-студия DOMINUS Сауны
    Дизайн номера сауны "Затонувший корабль", Дизайн-студия DOMINUS Дизайн-студия DOMINUS Сауны
    Дизайн номера сауны "Затонувший корабль", Дизайн-студия DOMINUS Дизайн-студия DOMINUS Сауны
    +3
    Дизайн номера сауны "Затонувший корабль"
    Дизайн фасада частного дома, Дизайн-студия DOMINUS Дизайн-студия DOMINUS Загородные дома
    Дизайн фасада частного дома, Дизайн-студия DOMINUS Дизайн-студия DOMINUS Загородные дома
    Дизайн фасада частного дома, Дизайн-студия DOMINUS Дизайн-студия DOMINUS Загородные дома
    +3
    Дизайн фасада частного дома
    Дизайн-проект 2-комнатной квартиры, Дизайн-студия DOMINUS Дизайн-студия DOMINUS Гостиные в эклектичном стиле Красный
    Дизайн-проект 2-комнатной квартиры, Дизайн-студия DOMINUS Дизайн-студия DOMINUS Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    Дизайн-проект 2-комнатной квартиры, Дизайн-студия DOMINUS Дизайн-студия DOMINUS Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Красный
    +8
    Дизайн-проект 2-комнатной квартиры
    Обложка, Дизайн-студия DOMINUS Дизайн-студия DOMINUS
    Обложка

    Cтудия дизайна интерьера «DOMINUS» с успехом работает на рынке дизайнерских и проектных услуг с июня 2009 года в Новосибирске. Наш опыт работы позволяет вести объекты от проектирования до сдачи «под ключ», с высокой долей профессионализма и ответственности, ведь хороший дизайнер интерьера всегда заботится о собственной репутации. В портфолио дизайн-студии – выполненные проекты по дизайну интерьеров квартир, коттеджей, офисов, дизайн-проекты фасадов, проектированию коттеджей и завершенных ремонтно-отделочных работ.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • архитектуроное проектирование
    • 3D визуализация
    Регионы обслуживания
    • Новосибирск
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Сочи
    • Мирный
    • Республика Крым
    Адрес
    Аникина 35/1
    630033 Новосибирск
    Россия
    +7-3832924029 ads-dom.ru
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