Мы ЗАПРОСТО! ставим перед собой цель изменить подход и восприятие профессионального дизайна интерьера, как дорогой услуги, доступной только узкому кругу людей. Мы хотим, чтобы индивидуальный дизайн интерьера стал доступен любому человеку с любым уровнем достатка, который понимает ценность в обращении к профессионалам.

Главный архитектор ЗАПРОСТО:

- Вместе с вами определит стиль интерьера на основе хранилища и ваших предпочтений.

- Подберет цветовые схемы будущего интерьера.

- Составит четкое техническое задание для строителей (чертежи).

- Предоставит точные размеры для выбора и покупки мебели.

- Проверит строительную бригаду на компетентность и профессионализм.

- Будет на связи онлайн для консультаций