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ЗАПРОСТО!
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Квартира для бизнес леди и сына в ЖК Дом на Беговой | Неоклассицизм, ЗАПРОСТО! ЗАПРОСТО!
    Квартира для бизнес леди и сына в ЖК Дом на Беговой | Неоклассицизм, ЗАПРОСТО! ЗАПРОСТО!
    Квартира для бизнес леди и сына в ЖК Дом на Беговой | Неоклассицизм, ЗАПРОСТО! ЗАПРОСТО!
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    Квартира для бизнес леди и сына в ЖК Дом на Беговой | Неоклассицизм
    Квартира для пары и кота в ЖК SKY HOUSE I Эко-минимализм, ЗАПРОСТО! ЗАПРОСТО!
    Квартира для пары и кота в ЖК SKY HOUSE I Эко-минимализм, ЗАПРОСТО! ЗАПРОСТО!
    Квартира для пары и кота в ЖК SKY HOUSE I Эко-минимализм, ЗАПРОСТО! ЗАПРОСТО!
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    Квартира для пары и кота в ЖК SKY HOUSE I Эко-минимализм

    Мы ЗАПРОСТО! ставим перед собой цель изменить подход и восприятие профессионального дизайна интерьера, как дорогой услуги, доступной только узкому кругу людей. Мы хотим, чтобы индивидуальный дизайн интерьера стал доступен любому человеку с любым уровнем достатка, который понимает ценность в обращении к профессионалам. 

    Главный архитектор ЗАПРОСТО:

    - Вместе с вами определит стиль интерьера на основе хранилища и ваших предпочтений.

    - Подберет цветовые схемы будущего интерьера.

    - Составит четкое техническое задание для строителей (чертежи).

    - Предоставит точные размеры для выбора и покупки мебели.

    - Проверит строительную бригаду на компетентность и профессионализм.

    - Будет на связи онлайн для консультаций

    Услуги
    Проектирование интерьеров
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Мантулинская 20 офис №1
    123100 Москва
    Россия
    +7-4951049244 zaprosto.pro
    Законное владение

    119121, г. Москва, ул.
    Смоленская, д. 7, пом. I

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