Мы ЗАПРОСТО! ставим перед собой цель изменить подход и восприятие профессионального дизайна интерьера, как дорогой услуги, доступной только узкому кругу людей. Мы хотим, чтобы индивидуальный дизайн интерьера стал доступен любому человеку с любым уровнем достатка, который понимает ценность в обращении к профессионалам.
Главный архитектор ЗАПРОСТО:
- Вместе с вами определит стиль интерьера на основе хранилища и ваших предпочтений.
- Подберет цветовые схемы будущего интерьера.
- Составит четкое техническое задание для строителей (чертежи).
- Предоставит точные размеры для выбора и покупки мебели.
- Проверит строительную бригаду на компетентность и профессионализм.
- Будет на связи онлайн для консультаций
- Услуги
- Проектирование интерьеров
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Мантулинская 20 офис №1
123100 Москва
Россия
+7-4951049244 zaprosto.pro
119121, г. Москва, ул.
Смоленская, д. 7, пом. I