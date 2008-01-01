Архитектурная мастерская специализируется на проектировании частного жилья. Мастерскую отличает умение сочетать современные лаконичные интерьеры с классическими произведениями искусства, что делает каждый проект по-своему уникальным.
- Услуги
- Архитектурное проектирование загородных домов
- Проектирование авторских интерьеров
- Комплектация объектов мебелью и оборудованием
- Оформление фасадов
- Проектирование малых архитектурных форм
- Авторский надзор
- Декорирование пространства
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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1-я Брестская ул., 13/14
125047 Москва
Россия
+7-9857616309 design-palace.ru