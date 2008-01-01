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Архитектурная мастерская Александра Ордынцева
Архитекторы Москва
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Двухуровневый пентхаус в ЖК Capital Towers, Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Гостиная в стиле минимализм
    Двухуровневый пентхаус в ЖК Capital Towers, Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Гостиная в стиле минимализм
    Двухуровневый пентхаус в ЖК Capital Towers, Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Гостиная в стиле минимализм
    +8
    Двухуровневый пентхаус в ЖК Capital Towers
    GRAND DELUXE на Плющихе, Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Гостиные в эклектичном стиле
    GRAND DELUXE на Плющихе, Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Гостиные в эклектичном стиле
    GRAND DELUXE на Плющихе, Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Кухни в эклектичном стиле
    +7
    GRAND DELUXE на Плющихе
    Садовые кварталы корпус 2.1, Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Садовые кварталы корпус 2.1, Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Кухня в стиле минимализм
    Садовые кварталы корпус 2.1, Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Столовая комната в стиле минимализм
    +7
    Садовые кварталы корпус 2.1
    Capital Towers, Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Гостиная в стиле минимализм
    Capital Towers, Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Гостиная в стиле минимализм
    Capital Towers, Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Гостиная в стиле минимализм
    +7
    Capital Towers
    Дом в Беляниново 430кв.м., Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Дома в эклектичном стиле
    Дом в Беляниново 430кв.м., Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Дома в эклектичном стиле
    Дом в Беляниново 430кв.м., Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Архитектурная мастерская Александра Ордынцева Дома в эклектичном стиле
    Дом в Беляниново 430кв.м.

    Архитектурная мастерская специализируется на проектировании частного жилья. Мастерскую отличает умение сочетать современные лаконичные интерьеры с классическими произведениями искусства, что делает каждый проект по-своему уникальным.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование загородных домов
    • Проектирование авторских интерьеров
    • Комплектация объектов мебелью и оборудованием
    • Оформление фасадов
    • Проектирование малых архитектурных форм
    • Авторский надзор
    • Декорирование пространства
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    1-я Брестская ул., 13/14
    125047 Москва
    Россия
    +7-9857616309 design-palace.ru
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