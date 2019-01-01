Имея большой опыт работы, разработав и реализовав свыше 200 дизайн-проектов уже в 12 странах мира (Россия, Украина, Италия, Германия, Испания, США, Литва, Израиль…), мы поняли для себя несколько простых вещей. Нашим клиентам, где бы они не находились, требуются простые вещи – профессионализм, оптимальные цены и сроки. Именно этому мы и уделили внимание в работе нашей студии.
- Услуги
- дизайн интерьеров, дизайн фасадов и архитектура
- Регионы обслуживания
- Italy
- Russia
- Germany
- Москва
- Италия
- Неаполь
- Scalea
- Napoly
- Показать все 8 регион обслуживания
- Награды компании
- номинанты
лучший интерьер года
- Адрес
-
Mediterraneo 149
87029 Napoly
Италия
+39-3807455815 www.design3f.com
des3f@yandex.ru
Италия +39(380)745-58-15
Россия +7(918)313-24-95