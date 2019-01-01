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студия Design3F
Дизайнеры интерьера Napoly
Обзор 200Проекты (200) 2Книги идей (2)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Ванная комната с сауной, студия Design3F студия Design3F Ванная комната в стиле минимализм Плитка Белый
    Ванная комната с сауной, студия Design3F студия Design3F Ванная комната в стиле минимализм
    Ванная комната с сауной, студия Design3F студия Design3F Ванная комната в стиле минимализм
    +1
    Ванная комната с сауной
    Светлая гостиная с яркими акцентами, студия Design3F студия Design3F Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Светлая гостиная с яркими акцентами, студия Design3F студия Design3F Гостиная в стиле минимализм
    Светлая гостиная с яркими акцентами, студия Design3F студия Design3F Гостиная в стиле минимализм
    +1
    Светлая гостиная с яркими акцентами
    Комната для мальчика, синий цвет в интерьере, студия Design3F студия Design3F Детские комната в эклектичном стиле Синий
    Комната для мальчика, синий цвет в интерьере, студия Design3F студия Design3F Детские комната в эклектичном стиле Синий
    Комната для мальчика, синий цвет в интерьере, студия Design3F студия Design3F Детские комната в эклектичном стиле Белый
    Комната для мальчика, синий цвет в интерьере
    Современная светлая спальня, студия Design3F студия Design3F Спальня в стиле минимализм Серебро / Золото Бежевый
    Современная светлая спальня, студия Design3F студия Design3F Спальня в стиле минимализм Бежевый
    Современная светлая спальня
    Интерьер небольшой спальни на мансарде, студия Design3F студия Design3F Спальня в эклектичном стиле Бежевый
    Интерьер небольшой спальни на мансарде, студия Design3F студия Design3F Спальня в эклектичном стиле Бежевый
    Интерьер небольшой спальни на мансарде, студия Design3F студия Design3F Спальня в эклектичном стиле Бежевый
    Интерьер небольшой спальни на мансарде
    Интерьер детской для мальчика, студия Design3F студия Design3F Детские комната в эклектичном стиле Зеленый
    Интерьер детской для мальчика, студия Design3F студия Design3F Детские комната в эклектичном стиле Желтый
    Интерьер детской для мальчика, студия Design3F студия Design3F Детские комната в эклектичном стиле Зеленый
    Интерьер детской для мальчика
    Показать все 200 проекты

    Имея большой опыт работы, разработав и реализовав свыше 200 дизайн-проектов уже в 12 странах мира (Россия, Украина, Италия, Германия, Испания, США, Литва, Израиль…), мы поняли для себя несколько простых вещей. Нашим клиентам, где бы они не находились, требуются простые вещи – профессионализм, оптимальные цены и сроки. Именно этому мы и уделили внимание в работе нашей студии.

    Услуги
    дизайн интерьеров, дизайн фасадов и архитектура
    Регионы обслуживания
    • Italy
    • Russia
    • Germany
    • Москва
    • Италия
    • Неаполь
    • Scalea
    • Napoly
    • Показать все 8 регион обслуживания
    Награды компании
    номинанты лучший интерьер года
    Адрес
    Mediterraneo 149
    87029 Napoly
    Италия
    +39-3807455815 www.design3f.com
    Законное владение

    des3f@yandex.ru

    Италия +39(380)745-58-15

    Россия +7(918)313-24-95

    Отзыв

    Студия дизайна Натали Хованской Студия дизайна Натали Хованской
    Как всегда приятно видеть Ваши работы.
    больше 7 лет назад
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