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Проектный Институт «СМР»
Архитекторы Сочи
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Многофункциональный жилой комплекс, Проектный Институт «СМР» Проектный Институт «СМР» Многоквартирные дома
    Многофункциональный жилой комплекс, Проектный Институт «СМР» Проектный Институт «СМР» Многоквартирные дома
    Многофункциональный жилой комплекс, Проектный Институт «СМР» Проектный Институт «СМР» Многоквартирные дома
    Многофункциональный жилой комплекс
    ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «КУРОРТНЫЙ ПРОСПЕКТ», Проектный Институт «СМР» Проектный Институт «СМР» Конференц-центры в стиле модерн Белый
    ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «КУРОРТНЫЙ ПРОСПЕКТ», Проектный Институт «СМР» Проектный Институт «СМР» Конференц-центры в стиле модерн Белый
    ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «КУРОРТНЫЙ ПРОСПЕКТ», Проектный Институт «СМР» Проектный Институт «СМР» Конференц-центры в стиле модерн Белый
    +3
    ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «КУРОРТНЫЙ ПРОСПЕКТ»
    МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ «ЦЕЛИННАЯ», Проектный Институт «СМР» Проектный Институт «СМР» Конференц-центры в стиле модерн Коричневый
    МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ «ЦЕЛИННАЯ», Проектный Институт «СМР» Проектный Институт «СМР» Конференц-центры в стиле модерн Коричневый
    МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ «ЦЕЛИННАЯ», Проектный Институт «СМР» Проектный Институт «СМР» Конференц-центры в стиле модерн Коричневый
    МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ «ЦЕЛИННАЯ»
    КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЁЛОК «ГОРКИ 11», Проектный Институт «СМР» Проектный Институт «СМР» Конференц-центры в стиле модерн Белый
    КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЁЛОК «ГОРКИ 11», Проектный Институт «СМР» Проектный Институт «СМР» Конференц-центры в стиле модерн Белый
    КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЁЛОК «ГОРКИ 11», Проектный Институт «СМР» Проектный Институт «СМР» Конференц-центры в стиле модерн Белый
    +1
    КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЁЛОК «ГОРКИ 11»
    РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ОАО «СОЧИАВТОТРАНС» ПОД ОФИСНЫЙ ЦЕНТР, Проектный Институт «СМР» Проектный Институт «СМР» Конференц-центры в стиле модерн Бежевый
    РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ОАО «СОЧИАВТОТРАНС» ПОД ОФИСНЫЙ ЦЕНТР, Проектный Институт «СМР» Проектный Институт «СМР» Конференц-центры в стиле модерн Бежевый
    РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ОАО «СОЧИАВТОТРАНС» ПОД ОФИСНЫЙ ЦЕНТР, Проектный Институт «СМР» Проектный Институт «СМР» Конференц-центры в стиле модерн Бежевый
    +1
    РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ОАО «СОЧИАВТОТРАНС» ПОД ОФИСНЫЙ ЦЕНТР
    АПАРТ-ОТЕЛЬ «МЕРИДИАН», Проектный Институт «СМР» Проектный Институт «СМР» Коммерческие помещения Белый
    АПАРТ-ОТЕЛЬ «МЕРИДИАН», Проектный Институт «СМР» Проектный Институт «СМР» Коммерческие помещения Белый
    АПАРТ-ОТЕЛЬ «МЕРИДИАН», Проектный Институт «СМР» Проектный Институт «СМР» Коммерческие помещения Белый
    +1
    АПАРТ-ОТЕЛЬ «МЕРИДИАН»
    Показать все 8 проекты

    Наш проектный институт поможет Вам максимально эффективно инвестировать средства в строительство жилых и нежилых зданий. Исключим вероятность ошибок – проведем изыскания, создадим рабочую и проектную документацию, проследим за возведением и обследуем техническое состояние конструкций. Вы потратите средства рационально.

    При работе над строительством и проектированием мы: 

    - снизим ваши затраты на 5–20% благодаря верному выбору планировок и материалов, точному расчету инженерных систем;

    - выполним заказ на 30–60 дней быстрее других проектных институтов, поскольку применяем современные системы контроля;

    - ускорим согласование всех этапов минимум в 1,5 раза.

    Сайт: https://picmr.ru
    e-mail: info@picmr.ru

    Телефоны: +7 (862) 241-80-60 | +7 (862) 241-80-61 | +7 (862) 241-80-62 

    Адрес: Россия, г. Сочи, ул. Параллельная, 9. Литер 4

    Услуги
    • Разработка проектной и сметной документации
    • авторский надзор за строительством
    • проведение инженерных изысканий и технического обследования зданий.
    Регионы обслуживания
    Россия и Сочи
    Адрес
    ул. Параллельная ул, дом 9, литера 4, этаж 1
    354057 Сочи
    Россия
    +7-8622418060 picmr.ru
    Законное владение

    354057, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Параллельная ул, дом 9, литера 4, этаж 1

    Отзыв

    Роман Герасименков Роман Герасименков
    Обращался в организацию за проектом, все было сделано профессионально, а главное, для меня, в срок по договору. Рад что появились подобные проектные институты.
    около 5 лет назад
    Дата проекта: Март 2017
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