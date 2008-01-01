Наш проектный институт поможет Вам максимально эффективно инвестировать средства в строительство жилых и нежилых зданий. Исключим вероятность ошибок – проведем изыскания, создадим рабочую и проектную документацию, проследим за возведением и обследуем техническое состояние конструкций. Вы потратите средства рационально.
При работе над строительством и проектированием мы:
- снизим ваши затраты на 5–20% благодаря верному выбору планировок и материалов, точному расчету инженерных систем;
- выполним заказ на 30–60 дней быстрее других проектных институтов, поскольку применяем современные системы контроля;
- ускорим согласование всех этапов минимум в 1,5 раза.
Сайт: https://picmr.ru
e-mail: info@picmr.ru
Телефоны: +7 (862) 241-80-60 | +7 (862) 241-80-61 | +7 (862) 241-80-62
Адрес: Россия, г. Сочи, ул. Параллельная, 9. Литер 4
- Услуги
- Разработка проектной и сметной документации
- авторский надзор за строительством
- проведение инженерных изысканий и технического обследования зданий.
- Регионы обслуживания
- Россия и Сочи
- Адрес
-
ул. Параллельная ул, дом 9, литера 4, этаж 1
354057 Сочи
Россия
+7-8622418060 picmr.ru
354057, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Параллельная ул, дом 9, литера 4, этаж 1