Наш проектный институт поможет Вам максимально эффективно инвестировать средства в строительство жилых и нежилых зданий. Исключим вероятность ошибок – проведем изыскания, создадим рабочую и проектную документацию, проследим за возведением и обследуем техническое состояние конструкций. Вы потратите средства рационально.

При работе над строительством и проектированием мы:

- снизим ваши затраты на 5–20% благодаря верному выбору планировок и материалов, точному расчету инженерных систем;

- выполним заказ на 30–60 дней быстрее других проектных институтов, поскольку применяем современные системы контроля;

- ускорим согласование всех этапов минимум в 1,5 раза.

Сайт: https://picmr.ru

e-mail: info@picmr.ru

Телефоны: +7 (862) 241-80-60 | +7 (862) 241-80-61 | +7 (862) 241-80-62

Адрес: Россия, г. Сочи, ул. Параллельная, 9. Литер 4