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Кухня
считается местом, где все мы должны
чувствовать себя как дома, это незыблемое
правило! Сегодня мы покажем обширную
галерею из лучших современных кухонь. Новые
тенденции в отделке интерьеров кухонь
предполагают всегда…
Само слово винтаж переводится в переводе с французского языка означает выдержанное, старое вино. И как вкус выдержанного вина становится лишь благороднее и богаче с годами, так и старинные вещи в стиле винтаж, приобретают с год…
винтаж
Фьюжн в интерьере – это смешение красок и образов, не менее оригинальное и не менее колоритное, чем один строго выдержанный до последней детали стиль. Стиль фьюжн требует умения гармонично сочетать разнородные по настроению предм…