Немного фантазии – как оформить комнату в стиле винтаж

Само слово винтаж переводится в переводе с французского языка означает выдержанное, старое вино. И как вкус выдержанного вина становится лишь благороднее и богаче с годами, так и старинные вещи в стиле винтаж, приобретают с год…

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