Компания "ЛВЛ Конструкции" занимается продажей ЛВЛ бруса, разработкой проектной документацией, строительством объектов как для частного, так и для коммерческого сектора. Так же наша компания занимаемся реставрацией зданий и сооружений культурного наследия
- Услуги
- продажа ЛВЛ бруса; проектирование; строительство; реставрация
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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Свердловская набережная, д. 44, лит. Ю, офис 706, БЦ ЗИМА
195027 Санкт-Петербург
Россия
+7-8126333659 lvlbrus.ru
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195027, Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 44, лит. Ю, офис 706, БЦ ЗИМА