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ООО <q>ЛВЛ Конструкции</q>
Строительные материалы Санкт-Петербург
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    Компания "ЛВЛ Конструкции" занимается продажей ЛВЛ бруса, разработкой проектной документацией, строительством объектов как для частного, так и для коммерческого сектора. Так же наша компания занимаемся реставрацией зданий и сооружений культурного наследия 

    Услуги
    продажа ЛВЛ бруса; проектирование; строительство; реставрация
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Свердловская набережная, д. 44, лит. Ю, офис 706, БЦ ЗИМА​
    195027 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8126333659 lvlbrus.ru
    Законное владение

    195027, Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 44, лит. Ю, офис 706, БЦ ЗИМА

    Отзыв

    KentPro
    больше 4 лет назад
    Irina Lazareva
    Компания где понимаешь что такое профессионализм и качество! Делают действительно сложные конструкции, за устойчивость которых можно не беспокойться+ подготавливают проект. Распологаются в Б.Ц. Зима, и работают как я узнала 25 лет уже. Словом рекомендую.
    больше 3 лет назад
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