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Мастерская дизайна <q>Contempodes</q>
Дизайнеры Ужгород
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    • Современный интерьер в еклектическом стиле, Мастерская дизайна "Contempodes" Мастерская дизайна 'Contempodes' Гостиные в эклектичном стиле Дерево Эффект древесины
    Современный интерьер в еклектическом стиле, Мастерская дизайна "Contempodes" Мастерская дизайна 'Contempodes' Гостиные в эклектичном стиле Дерево Бежевый
    Современный интерьер в еклектическом стиле, Мастерская дизайна "Contempodes" Мастерская дизайна 'Contempodes' Гостиные в эклектичном стиле Дерево
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    Современный интерьер в еклектическом стиле

    Студия дизайна интерьеров CONTEMPODES - это своего рода как связующий элемент, который помогает объединить все особые пожелания заказчиков с профессиональными и творческими умениями нашей команды . Своей задачей мы считаем создание не просто дизайна и декора, а стиля жизни в целом.  Ведь окружающее пространство не просто отражает наши взгляды на красоту и комфорт, но и формирует их. Таким образом, привыкая жить в атмосфере прекрасного, мы с Вами начинаем стремиться к гармонии на всех уровнях — от физического до духовного.

    Услуги
    • Проектирование интерьеров как в эскизном варианте
    • так и в 3д.
    • авторский надзор
    • проектирование предметного дизайна
    Регионы обслуживания
    Онлайн все
    Адрес
    88009 Ужгород
    Украина
    +380-500766186 www.blog.contempodes.com
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