Здравствуйте! Меня зовут Катя Степанова.
Я создатель и руководитель студии YD.
Я делаю дизайн интерьера для таких же, как и я - молодых, современных, амбициозных.
Почему? Все просто. Я понимаю ваши потребности - сделать современный, стильный интерьер, который бы поражал друзей и знакомых. Я понимаю ваши проблемы - сделать все это минимальными средствами, так как, скорее всего, это ваша первая квартира.
За 10 лет работы я оформила десятки квартир, сделала несколько проектов коттеджей с нуля и даже сделала интерьер двух своих квартир. Поэтому, я не понаслышке знаю и понимаю, на чем вы можете сэкономить и купить Икею, а во что стоит вложиться!
Я проповедую архитектурный подход, то есть решаю интерьер с помощью формы - идеально продуманная планировка, чистые линии, пропорциональная геометрия. В моих интерьерах вы не увидите "рюшечек и бантиков", но при этом все равно получите необходимый уют.
Я не делаю: "махровую" золотую классику (только современный интерьер с включением архитектурных классических деталей, таких как лепнина), не делаю проекты эконом-класса (однокомнатные и маленькие двухкомнатные квартиры).
Я не оказываю услуги по-отдельности (например, только зонирование или планировку).
Я люблю доводить проекты до конца. Только в таком случае клиент доволен результатом на 200% (сугубо из моей практики).
С удовольствием отвечу на все вопросы в бесплатной Skype-консультации!
- Услуги
- Дизайн интерьера
- архитектура
- авторский надзор
- Подбор материалов и мебели
- декор
- консультации
- Регионы обслуживания
- Москва
- Награды компании
- Финалистка международного конкурса Design Debut, диплом Миланского политехнического института по специальности дизайн интерьеров в сегменте Horeca, диплом международной школы дизайна (обучение у британского дизайнера Линдалл Ферни)
- Адрес
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Веерная, 6 – 152
119501 Москва
Россия
+7-9308203337 yes-designs.ru
Москва, ул.Веерная, 6-152