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YES-designs
Дизайнеры Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Коттедж в г.Киров, YES-designs YES-designs Гостиная в стиле лофт
    Коттедж в г.Киров, YES-designs YES-designs Столовая комната в стиле минимализм
    Коттедж в г.Киров, YES-designs YES-designs Кухня в стиле минимализм
    +5
    Коттедж в г.Киров
    Легкая классика, YES-designs YES-designs Столовая комната в эклектичном стиле Белый
    Легкая классика, YES-designs YES-designs Гостиные в эклектичном стиле Белый
    Легкая классика, YES-designs YES-designs Спальня в эклектичном стиле
    +2
    Легкая классика

    Здравствуйте! Меня зовут Катя Степанова.

    Я создатель и руководитель студии YD.  

    Я делаю дизайн интерьера для таких же, как и я - молодых, современных, амбициозных. 

    Почему? Все просто. Я понимаю ваши потребности - сделать современный, стильный интерьер, который бы поражал друзей и знакомых.  Я понимаю ваши проблемы - сделать все это минимальными средствами, так как, скорее всего, это ваша первая квартира.  

    За 10 лет работы я оформила десятки квартир, сделала несколько проектов коттеджей с нуля и даже сделала интерьер двух своих квартир. Поэтому, я не понаслышке знаю и понимаю, на чем вы можете сэкономить и купить Икею, а во что стоит вложиться!  

    Я проповедую архитектурный подход, то есть решаю интерьер с помощью формы - идеально продуманная планировка, чистые линии, пропорциональная геометрия. В моих интерьерах вы не увидите "рюшечек и бантиков", но при этом все равно получите необходимый уют.   

    Я не делаю: "махровую" золотую классику (только современный интерьер с включением архитектурных классических деталей, таких как лепнина), не делаю проекты эконом-класса (однокомнатные и маленькие двухкомнатные квартиры). 

    Я не оказываю услуги по-отдельности (например, только зонирование или планировку).   

    Я люблю доводить проекты до конца. Только в таком случае клиент доволен результатом на 200% (сугубо из моей практики). 

    С удовольствием отвечу на все вопросы в бесплатной Skype-консультации!

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • архитектура
    • авторский надзор
    • Подбор материалов и мебели
    • декор
    • консультации
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    Финалистка международного конкурса Design Debut, диплом Миланского политехнического института по специальности дизайн интерьеров в сегменте Horeca, диплом международной школы дизайна (обучение у британского дизайнера Линдалл Ферни)
    Адрес
    Веерная, 6 – 152
    119501 Москва
    Россия
    +7-9308203337 yes-designs.ru
    Законное владение

    Москва, ул.Веерная, 6-152

    Отзыв

    Ширин Кудабергпнова
    около 3 лет назад
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