Здравствуйте! Меня зовут Катя Степанова.

Я создатель и руководитель студии YD.

Я делаю дизайн интерьера для таких же, как и я - молодых, современных, амбициозных.

Почему? Все просто. Я понимаю ваши потребности - сделать современный, стильный интерьер, который бы поражал друзей и знакомых. Я понимаю ваши проблемы - сделать все это минимальными средствами, так как, скорее всего, это ваша первая квартира.

За 10 лет работы я оформила десятки квартир, сделала несколько проектов коттеджей с нуля и даже сделала интерьер двух своих квартир. Поэтому, я не понаслышке знаю и понимаю, на чем вы можете сэкономить и купить Икею, а во что стоит вложиться!

Я проповедую архитектурный подход, то есть решаю интерьер с помощью формы - идеально продуманная планировка, чистые линии, пропорциональная геометрия. В моих интерьерах вы не увидите "рюшечек и бантиков", но при этом все равно получите необходимый уют.

Я не делаю: "махровую" золотую классику (только современный интерьер с включением архитектурных классических деталей, таких как лепнина), не делаю проекты эконом-класса (однокомнатные и маленькие двухкомнатные квартиры).

Я не оказываю услуги по-отдельности (например, только зонирование или планировку).

Я люблю доводить проекты до конца. Только в таком случае клиент доволен результатом на 200% (сугубо из моей практики).

С удовольствием отвечу на все вопросы в бесплатной Skype-консультации!