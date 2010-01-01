ООО «ОУ АБСОЛЮТ РУС» технологическая производственная организация, официальный представитель Швейцарской компании AWE SWISS AG, которая с 2010 года выпускает изделия с золотым покрытием 999 пробы. Продукция выпускается под брендом AWEGOLD (АВЕГОЛД). Уникальная технология нанесения покрытий делает качество совершенным, придает предметам сияние натурального золота и ощущение целостности драгоценного металла.
Предприятие имеет высокий инновационный потенциал и постоянно совершенствует технологию. Качество золотого покрытия обусловлено применением современной производственной технологии и контролем качества, которое проходит каждое изделие. Мы организуем полный сервис выпускаемых изделий. Каждый покрытый предмет имеет свой уникальный номер, обладает сертификатом качества, имеет брендовую упаковку и набор сопровождающих аксессуаров.
- Услуги
- сувенирная и подарочная продукция
- изготовление на заказ для корпоративных мероприятий
- оформление интерьера
- Регионы обслуживания
- по России и Новосибирск
- Адрес
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ул. Ядринцевская 68/1, офис 101
630099 Новосибирск
Россия
+7-8002504028 www.awegold.com
630024, Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50