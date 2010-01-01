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AWEGOLD
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Проекты

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    • Лаконичный дизайн , AWEGOLD AWEGOLD Произведения искусстваХудожественные изделия Керамика Янтарный / Золотой
    Лаконичный дизайн , AWEGOLD AWEGOLD Произведения искусстваХудожественные изделия Керамика Янтарный / Золотой
    Лаконичный дизайн , AWEGOLD AWEGOLD Произведения искусстваХудожественные изделия Керамика Янтарный / Золотой
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    Лаконичный дизайн
    Золотой Интерьер. Анатомические копии пород собак, AWEGOLD AWEGOLD ГостинаяАксессуары и декорации Керамика Янтарный / Золотой
    Золотой Интерьер. Анатомические копии пород собак, AWEGOLD AWEGOLD ГостинаяАксессуары и декорации Серебро / Золото Янтарный / Золотой
    Золотой Интерьер. Анатомические копии пород собак, AWEGOLD AWEGOLD ГостинаяАксессуары и декорации Серебро / Золото Янтарный / Золотой
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    Золотой Интерьер. Анатомические копии пород собак

    ООО «ОУ АБСОЛЮТ РУС» технологическая производственная организация, официальный представитель Швейцарской компании AWE SWISS AG, которая с 2010 года выпускает изделия с золотым покрытием 999 пробы. Продукция выпускается под брендом AWEGOLD (АВЕГОЛД). Уникальная технология нанесения покрытий делает качество совершенным, придает предметам сияние натурального золота и ощущение целостности драгоценного металла.

    Предприятие имеет высокий инновационный потенциал и постоянно совершенствует технологию. Качество золотого покрытия обусловлено применением современной производственной технологии и контролем качества, которое проходит каждое изделие.   Мы организуем полный сервис выпускаемых изделий. Каждый покрытый предмет имеет свой уникальный номер, обладает сертификатом качества, имеет брендовую упаковку и набор сопровождающих аксессуаров.

    Услуги
    • сувенирная и подарочная продукция
    • изготовление на заказ для корпоративных мероприятий
    • оформление интерьера
    Регионы обслуживания
    по России и Новосибирск
    Адрес
    ул. Ядринцевская 68/1, офис 101
    630099 Новосибирск
    Россия
    +7-8002504028 www.awegold.com
    Законное владение

    630024, Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50

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