ООО «ОУ АБСОЛЮТ РУС» технологическая производственная организация, официальный представитель Швейцарской компании AWE SWISS AG, которая с 2010 года выпускает изделия с золотым покрытием 999 пробы. Продукция выпускается под брендом AWEGOLD (АВЕГОЛД). Уникальная технология нанесения покрытий делает качество совершенным, придает предметам сияние натурального золота и ощущение целостности драгоценного металла.

Предприятие имеет высокий инновационный потенциал и постоянно совершенствует технологию. Качество золотого покрытия обусловлено применением современной производственной технологии и контролем качества, которое проходит каждое изделие. Мы организуем полный сервис выпускаемых изделий. Каждый покрытый предмет имеет свой уникальный номер, обладает сертификатом качества, имеет брендовую упаковку и набор сопровождающих аксессуаров.