Мастерская дизайна интерьеров Korneev Design Workshop, основанная

Антоном Корнеевым и Екатериной Блохиной, генерирует и реализует самые актуальные идеи в области архитектуры и дизайна, создавая уникальные интерьеры вне времени.

Korneev Design Workshop, специализируется на дизайне частных и общественных интерьеров. По авторским чертежам здесь изготавливают коллекции мебели и аксессуаров. А так же, поиск и доставку нетривиальных предметов интерьера из любой точки мира.

Индивидуальный подход к каждому клиенту и внимание к деталям.

Мы помогаем нашим клиентам стать счастливыми и обрести дом своей мечты.

Каждый из нас хочет быть счастливым, а дом - это место где рождается счастье. И не важно какой стиль вы используете, главное - это чувство внутреннего счастья от окружающего вас дома, прийдя в который вы по-настоящему отдохнете, наберетесь сил, вкусно поедите и сладко выспитесь, место, в котором вам будет действительно комфортно.