Мастерская дизайна интерьеров Korneev Design Workshop, основанная
Антоном Корнеевым и Екатериной Блохиной, генерирует и реализует самые актуальные идеи в области архитектуры и дизайна, создавая уникальные интерьеры вне времени.
Korneev Design Workshop, специализируется на дизайне частных и общественных интерьеров. По авторским чертежам здесь изготавливают коллекции мебели и аксессуаров. А так же, поиск и доставку нетривиальных предметов интерьера из любой точки мира.
Индивидуальный подход к каждому клиенту и внимание к деталям.
Мы помогаем нашим клиентам стать счастливыми и обрести дом своей мечты.
Каждый из нас хочет быть счастливым, а дом - это место где рождается счастье. И не важно какой стиль вы используете, главное - это чувство внутреннего счастья от окружающего вас дома, прийдя в который вы по-настоящему отдохнете, наберетесь сил, вкусно поедите и сладко выспитесь, место, в котором вам будет действительно комфортно.
- Услуги
- Полный комплекс услуг
- от проектирования до реализации под ключ
- Регионы обслуживания
- Москва
- Награды компании
- Топ 100 лучших архитекторов и дизайнеров России по версии журнала AD
- Адрес
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Неглинная 16/2 стр 4
107031 Москва
Россия
www.aekorneev.com