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Korneev Design Workshop
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • На Неглинной, Korneev Design Workshop Korneev Design Workshop Гостиная в стиле модерн Кирпичи Белый
    На Неглинной, Korneev Design Workshop Korneev Design Workshop Столовая комната в классическом стиле Дерево Белый
    На Неглинной, Korneev Design Workshop Korneev Design Workshop Столовая комната в классическом стиле Белый
    +12
    На Неглинной
    Офис Кинокомпании, Korneev Design Workshop Korneev Design Workshop Конференц-центры в стиле лофт
    Офис Кинокомпании, Korneev Design Workshop Korneev Design Workshop Конференц-центры в стиле лофт
    Офис Кинокомпании, Korneev Design Workshop Korneev Design Workshop Конференц-центры в стиле лофт
    +14
    Офис Кинокомпании
    Совет да Любовь , Korneev Design Workshop Korneev Design Workshop Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Совет да Любовь , Korneev Design Workshop Korneev Design Workshop Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Совет да Любовь , Korneev Design Workshop Korneev Design Workshop Кухня в классическом стиле
    +17
    Совет да Любовь

    Мастерская дизайна интерьеров Korneev Design Workshop, основанная
    Антоном Корнеевым и Екатериной Блохиной, генерирует и реализует самые актуальные идеи в области архитектуры и дизайна, создавая уникальные интерьеры вне времени.

    Korneev Design Workshop, специализируется на дизайне частных и общественных интерьеров. По авторским чертежам здесь изготавливают коллекции мебели и аксессуаров. А так же, поиск и доставку нетривиальных предметов интерьера из любой точки мира.

    Индивидуальный подход к каждому клиенту и внимание к деталям.

    Мы помогаем нашим клиентам стать счастливыми и обрести дом своей мечты. 

    Каждый из нас хочет быть счастливым, а дом - это место где рождается счастье. И не важно какой стиль вы используете, главное - это чувство внутреннего счастья от окружающего вас дома, прийдя в который вы по-настоящему отдохнете, наберетесь сил, вкусно поедите и сладко выспитесь, место, в котором вам будет действительно комфортно.

    Услуги
    • Полный комплекс услуг
    • от проектирования до реализации под ключ
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    Топ 100 лучших архитекторов и дизайнеров России по версии журнала AD
    Адрес
    Неглинная 16/2 стр 4
    107031 Москва
    Россия
    www.aekorneev.com
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