Внутренняя обстановка вашего дома должна в значительной мере определять качество жизни вашей семьи. Именно от грамотности и качества разработанного дизайн проекта будет зависеть функциональность, удобство помещения, психологический комфорт проживания или работы в нем.
Студия дизайна и визуализации интерьеров Ивановой Натальи предоставляет полный комплекс услуг по созданию и воплощению ваших пожеланий и идей в интерьере.
- Услуги
- Дизайн и визуализация интерьеров.
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
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Европейская 6
101000 Москва
Россия
+7-9035306977 ivanova-design.ru