InteriordeLuxe - международный проект ведущих итальянских и немецких производителей мебели, света, бытовой техники, сантехники, отделочных материалов и декоративных аксессуаров для оказания всех услуг по организации дизайна, ремонта, меблировки и декорированию интерьеров апартаментов и коттеджей, офисов, отелей, ресторанов исключительно "под ключ". Руководители проекта: Serguei D. Filippov и Tatiana Hollandtseva.