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IP Filippov S.D.
Подрядчики Минск
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    InteriordeLuxe  - международный проект ведущих итальянских и немецких производителей мебели, света, бытовой техники, сантехники, отделочных материалов и декоративных аксессуаров  для оказания всех услуг по организации дизайна, ремонта, меблировки и декорированию интерьеров апартаментов и коттеджей, офисов, отелей, ресторанов исключительно "под ключ". Руководители проекта: Serguei D. Filippov и Tatiana Hollandtseva.

    Регионы обслуживания
    Европа и Азия
    Адрес
    220034 Минск
    Беларусь
    +375-298888763 silvanvip.by
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