InteriordeLuxe - международный проект ведущих итальянских и немецких производителей мебели, света, бытовой техники, сантехники, отделочных материалов и декоративных аксессуаров для оказания всех услуг по организации дизайна, ремонта, меблировки и декорированию интерьеров апартаментов и коттеджей, офисов, отелей, ресторанов исключительно "под ключ". Руководители проекта: Serguei D. Filippov и Tatiana Hollandtseva.
- Регионы обслуживания
- Европа и Азия
- Адрес
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220034 Минск
Беларусь
+375-298888763 silvanvip.by