Мы небольшая семейная студия дизайна интерьеров, готовая воплощать самые интересные идеи в жизнь! Создаем полноценные дизайн-проекты домов, квартир. К разработке каждого проекта подходим очень тщательно, ответственно и, обязательно, с душой. Проект включает разработку стилистической концепции, нескольких вариантов планировочных решений, полный пакет рабочей документации (подробных технических чертежей), авторский надзор.
Находимся в г. Уфа, но с другими регионами тоже работаем, в удаленном формате.
- Услуги
- Дизайн интерьеров
- планировочное решение
- декорирование
- Регионы обслуживания
- Уфа и респ. Башкортостан
- Адрес
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450077 Уфа
Россия
+7-9964046325 vk.com/detal_id