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Студия дизайна интерьера Detal ID
Дизайнеры интерьера Уфа
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    • Акварель, Студия дизайна интерьера Detal ID Студия дизайна интерьера Detal ID Встроенные кухни
    Акварель, Студия дизайна интерьера Detal ID Студия дизайна интерьера Detal ID Встроенные кухни
    Акварель, Студия дизайна интерьера Detal ID Студия дизайна интерьера Detal ID Встроенные кухни
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    Акварель

    Мы небольшая семейная студия дизайна интерьеров, готовая воплощать самые интересные идеи в жизнь! Создаем полноценные дизайн-проекты домов, квартир. К разработке каждого проекта подходим очень тщательно, ответственно и, обязательно, с душой. Проект включает разработку стилистической концепции, нескольких вариантов планировочных решений, полный пакет рабочей документации (подробных технических чертежей), авторский надзор.

    Находимся в г. Уфа, но с другими регионами тоже работаем, в удаленном формате.

    Услуги
    • Дизайн интерьеров
    • планировочное решение
    • декорирование
    Регионы обслуживания
    Уфа и респ. Башкортостан
    Адрес
    450077 Уфа
    Россия
    +7-9964046325 vk.com/detal_id
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