Мы небольшая семейная студия дизайна интерьеров, готовая воплощать самые интересные идеи в жизнь! Создаем полноценные дизайн-проекты домов, квартир. К разработке каждого проекта подходим очень тщательно, ответственно и, обязательно, с душой. Проект включает разработку стилистической концепции, нескольких вариантов планировочных решений, полный пакет рабочей документации (подробных технических чертежей), авторский надзор.

Находимся в г. Уфа, но с другими регионами тоже работаем, в удаленном формате.