Бюро занимается проектированием жилых и общественных зданий, работает в сфере дизайна жилого и общественного интерьера.
Полная комплектация проектов от отделочных материалов до мебели и аксессуаров. Наши поставщики – европейские и российские производители, наши клиенты – частные лица и профессионалы рынка, наши объекты – частные резиденции и квартиры, общественные места – офисы и рестораны. Гарантия качества и своевременность поставки «от производителя до двери клиента» Более 2 000 проверенных поставщиков.
Квалифицированная работа по полной или необходимой комплектации проектов.
- Услуги
- *Дизайн и проектирование общественного и частного интерьера* Декорирование помещений* Профессиональные строители* Дизайн и пошив текстильных изделий*Мебель из Европы по выгодным ценам* Производство мебели в России*Гибкие цены и индивидуальный подход
- Регионы обслуживания
- Россия и Eвропа
- Награды компании
- Номинация премии INTERIA AWARDS 2016
- Адрес
-
Тетеринский переулок, д. 12
109004 Moscow
Россия
+7-4957753105 arkburo.ru