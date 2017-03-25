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ARK BURO
Дизайнеры интерьера Moscow
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Дом с элементами шале , ARK BURO ARK BURO Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Дерево Коричневый
    Дом с элементами шале , ARK BURO ARK BURO Дома в стиле кантри Дерево Коричневый
    Дом с элементами шале , ARK BURO ARK BURO Кухня в стиле модерн Дерево Коричневый
    +40
    Дом с элементами шале
    небольшая квартира на карамышевской набережной, ARK BURO ARK BURO Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    небольшая квартира на карамышевской набережной, ARK BURO ARK BURO Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    небольшая квартира на карамышевской набережной, ARK BURO ARK BURO Гостиная в классическом стиле
    +4
    небольшая квартира на карамышевской набережной
    представительский офис в пентхаузе, ARK BURO ARK BURO Конференц-центры в стиле модерн
    представительский офис в пентхаузе, ARK BURO ARK BURO Конференц-центры в стиле модерн
    представительский офис в пентхаузе, ARK BURO ARK BURO Конференц-центры в стиле модерн
    +17
    представительский офис в пентхаузе
    Ресторан Китайская грамота, ARK BURO ARK BURO Конференц-центры в эклектичном стиле
    Ресторан Китайская грамота, ARK BURO ARK BURO Конференц-центры в эклектичном стиле
    Ресторан Китайская грамота, ARK BURO ARK BURO Конференц-центры в эклектичном стиле
    +17
    Ресторан Китайская грамота
    Студия йоги YOGA CLASS, ARK BURO ARK BURO Конференц-центры в эклектичном стиле Белый
    Студия йоги YOGA CLASS, ARK BURO ARK BURO Конференц-центры в эклектичном стиле
    Студия йоги YOGA CLASS, ARK BURO ARK BURO Конференц-центры в эклектичном стиле
    +14
    Студия йоги YOGA CLASS
    Квартира в историческом доме на Неглинной, ARK BURO ARK BURO Гостиная в стиле лофт Кирпичи Коричневый
    Квартира в историческом доме на Неглинной, ARK BURO ARK BURO Гостиная в стиле лофт Кирпичи Коричневый
    Квартира в историческом доме на Неглинной, ARK BURO ARK BURO Гостиная в стиле лофт
    +11
    Квартира в историческом доме на Неглинной
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    Бюро занимается проектированием жилых и общественных зданий, работает в сфере дизайна жилого и общественного интерьера. 
    Полная комплектация проектов от отделочных материалов до мебели и аксессуаров.  Наши поставщики – европейские и российские производители, наши клиенты – частные лица и профессионалы рынка, наши объекты – частные резиденции и квартиры, общественные места – офисы и рестораны.  Гарантия качества и своевременность поставки «от производителя до двери клиента»  Более 2 000 проверенных поставщиков.

    Квалифицированная работа по полной или необходимой комплектации проектов.

    Услуги
    *Дизайн и проектирование общественного и частного интерьера* Декорирование помещений* Профессиональные строители* Дизайн и пошив текстильных изделий*Мебель из Европы по выгодным ценам* Производство мебели в России*Гибкие цены и индивидуальный подход
    Регионы обслуживания
    Россия и Eвропа
    Награды компании
    Номинация премии INTERIA AWARDS 2016
    Адрес
    Тетеринский переулок, д. 12
    109004 Moscow
    Россия
    +7-4957753105 arkburo.ru
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