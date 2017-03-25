Бюро занимается проектированием жилых и общественных зданий, работает в сфере дизайна жилого и общественного интерьера.

Полная комплектация проектов от отделочных материалов до мебели и аксессуаров. Наши поставщики – европейские и российские производители, наши клиенты – частные лица и профессионалы рынка, наши объекты – частные резиденции и квартиры, общественные места – офисы и рестораны. Гарантия качества и своевременность поставки «от производителя до двери клиента» Более 2 000 проверенных поставщиков.

Квалифицированная работа по полной или необходимой комплектации проектов.