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Проектная мастерская Stardesign
Дизайнеры интерьера Москва
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    Обложка

    У нас Вы сможете ознакомиться с образцами реализации современных и качественных проектов квартир и домов, а также заказать:

    - риэлторскую помощь в подборе жилья - выезд архитектора/дизайнера для консультации - планировку/перепланировку помещения - расстановку мебели и оборудования с подбором - эскизный проект интерьера/дома - полный дизайн-проект квартиры/дома - разработку любой мебели и предметов интерьера - реализацию любого проекта "под ключ" - авторский надзор за реализацией проекта, технический надзор за качеством работ, функции представителя заказчика

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    000000 Москва
    Россия
    +7-9031932848 stardesign.ru
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