У нас Вы сможете ознакомиться с образцами реализации современных и качественных проектов квартир и домов, а также заказать:

- риэлторскую помощь в подборе жилья - выезд архитектора/дизайнера для консультации - планировку/перепланировку помещения - расстановку мебели и оборудования с подбором - эскизный проект интерьера/дома - полный дизайн-проект квартиры/дома - разработку любой мебели и предметов интерьера - реализацию любого проекта "под ключ" - авторский надзор за реализацией проекта, технический надзор за качеством работ, функции представителя заказчика