Если у тебя есть площадь, которой необходим дизайн,

если ты фанат нестандартных решений и любитель экспериментов, тогда тебе ко мне! Ты выбираешь правильного дизайнера!

• Давным давно, в начале времен, я успешно работала дизайнером-полиграфистом в СМИ и известных рекламных компаниях, создавая работы, которые участвовали в конкурсах, а некоторые результаты до сих пор можно увидеть в магазинах (такие, как упаковка и логотипы). После чего, незабываемые годы учебы в Высшей Школе Средового Дизайна при МАрхИ, дали мне потрясающую возможность придумывать и воплощать немало интересных интерьеров, в основном, частных (квартиры, таунхаусы, частные дома), некоторые из которых участвовали в архитектурных конкурсах.

• В наши дни я с удовольствием веду объекты с начала до конца - от идеи до финального аккорда. Мой стиль работы выражается в индивидуальном подходе к каждому объекту, простоте проектных решений, функционализме, лаконичности форм, грамотной эргономике, вписанные в современные стилевые решения, такие, как минимализм, лофт, фьюжн, контемпорари, с которыми я люблю и умею работать, и в которых всегда нахожу что-нибудь новое и интересное, что, непременно, приводит к реализации интерьера твоей мечты.

• Я обязательно впишу в твой интерьер изюминку в виде арт-объекта или авторской мебели, которая подчеркнет индивидуальность твоего жизненного пространства!