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Lena Bolshakova
Дизайнеры интерьера Moscow
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    Если у тебя есть площадь, которой необходим дизайн,
    если ты фанат нестандартных решений и любитель экспериментов, тогда тебе ко мне! Ты выбираешь правильного дизайнера! 

    • Давным давно, в начале времен, я успешно работала дизайнером-полиграфистом в СМИ и известных рекламных компаниях,  создавая работы, которые участвовали в конкурсах, а некоторые результаты до сих пор можно увидеть в магазинах (такие, как упаковка и логотипы). После чего, незабываемые годы учебы в Высшей Школе Средового Дизайна при МАрхИ, дали мне потрясающую возможность придумывать и воплощать немало интересных интерьеров, в основном, частных (квартиры, таунхаусы, частные дома), некоторые из которых участвовали в архитектурных конкурсах.

    • В наши дни я с удовольствием веду объекты с начала до конца - от идеи до финального аккорда. Мой стиль работы выражается в индивидуальном подходе к каждому объекту, простоте проектных решений, функционализме, лаконичности форм, грамотной эргономике, вписанные в современные стилевые решения, такие, как минимализм, лофт, фьюжн, контемпорари, с которыми я люблю и умею работать, и в которых всегда нахожу что-нибудь новое и интересное, что, непременно, приводит к реализации интерьера твоей мечты.

    • Я обязательно впишу в твой интерьер изюминку в виде арт-объекта или авторской мебели, которая подчеркнет индивидуальность твоего жизненного пространства!

    Регионы обслуживания
    Moscow
    Адрес
    117261 Moscow
    Россия
    +7-9661957733 ilcaffenero.com
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