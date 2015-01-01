Наталья Солнцева - профессиональный дипломированный дизайнер в области проектирования частных и общественных интерьеров. В 2010 году окончила Российский Государственный Университет Туризма и Сервиса (по программе МГХПУ им. Строганова) с присужденной квалификацией «художник-проектировщик» (художественное проектирование интерьеров). Стажировалась в Италии и повышала квалификацию в Международной Школе Дизайна в соответствии с международными стандартами профессии. Наталья является также очень опытным текстильным дизайнером и декоратором, сама контролирует каждый проект при поддержке нескольких специалистов своей команды. Участвовала и стала финалистом международных конкурсов. Является экспертом на ведущих порталах о дизайне. Узнаваемые своим стилем проекты Натальи печатаются в онлайн и глянцевых журналах.

Официальный блог в Instagram: https://www.instagram.com/natalya_solntseva_interiors/