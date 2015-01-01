Наталья Солнцева - профессиональный дипломированный дизайнер в области проектирования частных и общественных интерьеров. В 2010 году окончила Российский Государственный Университет Туризма и Сервиса (по программе МГХПУ им. Строганова) с присужденной квалификацией «художник-проектировщик» (художественное проектирование интерьеров). Стажировалась в Италии и повышала квалификацию в Международной Школе Дизайна в соответствии с международными стандартами профессии. Наталья является также очень опытным текстильным дизайнером и декоратором, сама контролирует каждый проект при поддержке нескольких специалистов своей команды. Участвовала и стала финалистом международных конкурсов. Является экспертом на ведущих порталах о дизайне. Узнаваемые своим стилем проекты Натальи печатаются в онлайн и глянцевых журналах.
Официальный блог в Instagram: https://www.instagram.com/natalya_solntseva_interiors/
- Услуги
- Индивидуальное проектирование жилых и общественных интерьеров
- авторский надзор
- комплектация
- декорирование
- текстильный дизайн
- 3D визуализация
- Регионы обслуживания
- Москва и МО и другие города РФ
- Награды компании
- Наша студия постоянно принимает участие в различных конкурсах. Мы стали не однократно финалистами Международных конкурсов, организованных площадкой PinWin.
- https://www.pinwin.ru/konkurs.php?kact=2&knid=129&rbid=20262
- https://www.pinwin.ru/konkurs.php?kact=2&knid=142&rbid=21580
- https://www.pinwin.ru/konkurs.php?kact=2&knid=153&rbid=23370
- Адрес
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129366 Москва
Россия
+7-9104416022 www.natalyasolntseva.com