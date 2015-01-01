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Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 15Проекты (15) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Красочный и спокойный. Проект интерьера детской комнаты., Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Спальни для мальчиков МДФ Многоцветный
    Красочный и спокойный. Проект интерьера детской комнаты., Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Спальни для мальчиков Металл Многоцветный
    Красочный и спокойный. Проект интерьера детской комнаты., Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Спальни для мальчиков МДФ Бирюзовый
    +4
    Красочный и спокойный. Проект интерьера детской комнаты.
    Воображение с этническими мотивами., Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Гостиные в эклектичном стиле Стекло Многоцветный
    Воображение с этническими мотивами., Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Кухни в эклектичном стиле МДФ Черный
    Воображение с этническими мотивами., Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Гостиные в эклектичном стиле Бетон Серый
    +14
    Воображение с этническими мотивами.
    Консерватизм и Романтизм. Проект интерьера в ЖК Гринада г. Москва., Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Гостиные в эклектичном стиле Мрамор Белый
    Консерватизм и Романтизм. Проект интерьера в ЖК Гринада г. Москва., Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Гостиные в эклектичном стиле Дерево Синий
    Консерватизм и Романтизм. Проект интерьера в ЖК Гринада г. Москва., Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Гостиные в эклектичном стиле МДФ Бежевый
    +12
    Консерватизм и Романтизм. Проект интерьера в ЖК Гринада г. Москва.
    Уютный loft, Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Маленькие спальни Дерево Коричневый
    Уютный loft, Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Маленькие спальни Дерево Коричневый
    Уютный loft, Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Спальня в стиле лофт Бетон Белый
    +5
    Уютный loft
    Детская для девочки, любящей рисовать., Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Спальни для девочек МДФ Фиолетовый / Лиловый
    Детская для девочки, любящей рисовать., Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Спальни для девочек Медь / Бронза / Латунь Фиолетовый / Лиловый
    Детская для девочки, любящей рисовать., Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Спальни для девочек МДФ Фиолетовый / Лиловый
    +2
    Детская для девочки, любящей рисовать.
    Живописная Эклектика, Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Гостиные в эклектичном стиле Стекло Синий
    Живописная Эклектика, Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Гостиные в эклектичном стиле МДФ Зеленый
    Живописная Эклектика, Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Студия NATALYA SOLNTSEVA Interiors Design Гостиные в эклектичном стиле Дерево Многоцветный
    +10
    Живописная Эклектика
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    Наталья Солнцева - профессиональный дипломированный дизайнер в области проектирования частных и общественных интерьеров. В 2010 году окончила Российский Государственный Университет Туризма и Сервиса (по программе МГХПУ им. Строганова) с присужденной квалификацией «художник-проектировщик» (художественное проектирование интерьеров). Стажировалась в Италии и повышала квалификацию в Международной Школе Дизайна в соответствии с международными стандартами профессии. Наталья является также очень опытным текстильным дизайнером и декоратором, сама контролирует каждый проект при поддержке нескольких специалистов своей команды. Участвовала и стала финалистом международных конкурсов. Является экспертом на ведущих порталах о дизайне. Узнаваемые своим стилем проекты Натальи печатаются в онлайн и глянцевых журналах.

    Официальный блог в Instagram: https://www.instagram.com/natalya_solntseva_interiors/

    Услуги
    • Индивидуальное проектирование жилых и общественных интерьеров
    • авторский надзор
    • комплектация
    • декорирование
    • текстильный дизайн
    • 3D визуализация
    Регионы обслуживания
    Москва и МО и другие города РФ
    Награды компании
    • Наша студия постоянно принимает участие в различных конкурсах. Мы стали не однократно финалистами Международных конкурсов, организованных площадкой PinWin.
    • https://www.pinwin.ru/konkurs.php?kact=2&knid=129&rbid=20262
    • https://www.pinwin.ru/konkurs.php?kact=2&knid=142&rbid=21580
    • https://www.pinwin.ru/konkurs.php?kact=2&knid=153&rbid=23370
    Адрес
    129366 Москва
    Россия
    +7-9104416022 www.natalyasolntseva.com

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