Дизайн студия "Стрекоза" существует с 2000 г., проектируем и контролируем реализацию проектов частных и общественных интерьеров.Участвуем в профессиональных конкурсах, публикуемся в специализированных журналах и интернет порталах. За 16 лет было реализовано более 350 проектов.
- Услуги
- дизайн проектирование
- авторский надзор
- декорирование
- Регионы обслуживания
- Калининград и Калининградская область
- Москва
- Санкт-Петербург
- г.Калининград
- Адрес
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ул Лермонтова 19 А
2360040 Г.Калининград
Россия
+7-9062141815 nika-lazareva.ru
Законное владение
ул Лермонтова 19 А, г.Калининград, Калининградская обл., 2360040