Дизайн студия "Стрекоза" существует с 2000 г., проектируем и контролируем реализацию проектов частных и общественных интерьеров.Участвуем в профессиональных конкурсах, публикуемся в специализированных журналах и интернет порталах. За 16 лет было реализовано более 350 проектов.