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дизайн студия
Дизайнеры Г.Калининград
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Проекты

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    • Интерьер вдохновленный цветом, дизайн студия дизайн студия Кухня в классическом стиле Изделия из древесины
    Интерьер вдохновленный цветом, дизайн студия дизайн студия Кухня в классическом стиле
    Интерьер вдохновленный цветом, дизайн студия дизайн студия Кухня в классическом стиле
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    Интерьер вдохновленный цветом

    Дизайн студия "Стрекоза" существует с 2000 г., проектируем и контролируем реализацию проектов частных и общественных интерьеров.Участвуем в профессиональных конкурсах, публикуемся в специализированных журналах и интернет порталах. За 16 лет было реализовано более 350 проектов.

    Услуги
    • дизайн проектирование
    • авторский надзор
    • декорирование
    Регионы обслуживания
    • Калининград и Калининградская область
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • г.Калининград
    Адрес
    ул Лермонтова 19 А
    2360040 Г.Калининград
    Россия
    +7-9062141815 nika-lazareva.ru
    Законное владение

     ул Лермонтова 19 А, г.Калининград, Калининградская обл., 2360040

    Отзыв

    Сергей Марков
    больше 1 года назад
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