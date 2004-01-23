ООО «А-Д Студио» организована 23.01.2004 г. Движущая сила – она изнутри. И это люди. Дизайнеры, работающие в нашей фирме, непрерывно творили, транслировали свои идеи, производя много нужных и хороших мыслей и воплощали их в жизнь. Обладая знаниями во многих предметных областях, умело применяли их на практике. Счастливая возможность профессиональной реализации и обретение признания благодарных Заказчиков стали предпосылками к реализации замечательных проектов.
- Услуги
- Архитектура и дизайн
- Регионы обслуживания
- Тюменская область и Тюмень
- Адрес
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Салтыкова-Щедрина 59/1
625025 Тюмень
Россия
+7-3452689108 studio-ad.ru
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Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина 59/1