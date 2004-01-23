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ООО «АД Студио»
Дизайнеры Тюмень
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Проекты

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    • Дом в лесу., ООО «АД Студио» ООО «АД Студио»
    Дом в лесу., ООО «АД Студио» ООО «АД Студио»
    Дом в лесу., ООО «АД Студио» ООО «АД Студио»
    +31
    Дом в лесу.

    ООО «А-Д Студио» организована 23.01.2004 г. Движущая сила – она изнутри. И это люди. Дизайнеры, работающие в нашей фирме, непрерывно творили, транслировали свои идеи, производя много нужных и хороших мыслей и воплощали их в жизнь. Обладая знаниями во многих предметных областях, умело применяли их на практике. Счастливая возможность профессиональной реализации и обретение признания благодарных Заказчиков стали предпосылками к реализации замечательных проектов.

    Услуги
    Архитектура и дизайн
    Регионы обслуживания
    Тюменская область и Тюмень
    Адрес
    Салтыкова-Щедрина 59/1
    625025 Тюмень
    Россия
    +7-3452689108 studio-ad.ru
    Законное владение

    Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина 59/1

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