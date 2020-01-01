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ИнтекДизайн
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 14Проекты (14) 0Книги идей (0)
Отзыв (10)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК ГРАФ ОРЛОВ, ИнтекДизайн ИнтекДизайн Спальня в стиле минимализм
    ЖК ГРАФ ОРЛОВ, ИнтекДизайн ИнтекДизайн Гостиная в стиле минимализм
    ЖК ГРАФ ОРЛОВ, ИнтекДизайн ИнтекДизайн Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +17
    ЖК ГРАФ ОРЛОВ
    ЖК LEGENDA, ИнтекДизайн ИнтекДизайн Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    ЖК LEGENDA, ИнтекДизайн ИнтекДизайн Ванная комната в стиле минимализм
    ЖК LEGENDA, ИнтекДизайн ИнтекДизайн Спальня в стиле минимализм
    +11
    ЖК LEGENDA
    ЖК Прогресс, ИнтекДизайн ИнтекДизайн Гостиная в стиле минимализм Коричневый
    ЖК Прогресс, ИнтекДизайн ИнтекДизайн Гостиная в стиле минимализм
    ЖК Прогресс, ИнтекДизайн ИнтекДизайн Гостиная в стиле минимализм
    +9
    ЖК Прогресс
    Ремонт квартиры в ЖК Riverside, ИнтекДизайн ИнтекДизайн Кухня в стиле минимализм
    Ремонт квартиры в ЖК Riverside, ИнтекДизайн ИнтекДизайн Кухня в стиле минимализм
    Ремонт квартиры в ЖК Riverside, ИнтекДизайн ИнтекДизайн Кухня в стиле минимализм
    +8
    Ремонт квартиры в ЖК Riverside
    Дизайн проект квартиры в ЖК Кантемировский, ИнтекДизайн ИнтекДизайн Балкон и терраса в классическом стиле
    Дизайн проект квартиры в ЖК Кантемировский, ИнтекДизайн ИнтекДизайн Ванная в классическом стиле
    Дизайн проект квартиры в ЖК Кантемировский, ИнтекДизайн ИнтекДизайн Ванная в классическом стиле
    +10
    Дизайн проект квартиры в ЖК Кантемировский
    Дизайн- проект в ЖК Богатырь-2, ИнтекДизайн ИнтекДизайн Ванная в классическом стиле
    Дизайн- проект в ЖК Богатырь-2, ИнтекДизайн ИнтекДизайн Ванная в классическом стиле
    Дизайн- проект в ЖК Богатырь-2, ИнтекДизайн ИнтекДизайн Ванная в классическом стиле
    +14
    Дизайн- проект в ЖК Богатырь-2
    Показать все 14 проекты

    Строительная компания «ИнтекДизайн» выполняет качественный ремонт квартир, коттеджей и коммерческой недвижимости любой сложности. 

    Почему выбирают нас? 

    Официальный договор. Допуск СРО. 

    Опыт 10 лет, скандинавское качество, гарантия до 5 лет .

    Честные, адекватные цены.

    Смета окончательная. 

    Проекты, согласование, комплектация - всё в одном месте! 

    Выезд менеджеров и дизайнеров к клиентам. 

    Демонстрация объектов на разных этапах. 

    Стабильный профессиональный коллектив. 

    Современные технологии и материалы.

    90% наших клиентов нас рекомендуют друзьям. 40% заказов по рекомендации.


    Предоставляемые услуги:


    Ремонт квартир, коттеджей "под ключ". 

    Разработка полного дизайн-проекта. 

    Комплектация объектов всем строительным материалом. 

    Помощь в приемке квартир в новостройках. 

    Удаленный контроль ремонта. 

    Рассрочка на ремонт квартир. 

    Помощь в оформлении перепланировки.

    Услуги
    • Ремонт квартир
    • дизайн интерьеров
    • помощь в приемке квартир
    • комплектация объектов
    • ремонт квартир
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург, Москва и Россия
    Адрес
    Смоленская ул., 9
    191186 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-8129874707 intek-design.ru

    Отзыв

    Елена Степаненко Елена Степаненко
    Эта компания разрабатывала интерьер моей квартиры в СПБ, а также проводила капитальный ремонт под ключ. Впечатления остались отличные. С дизайнерами я всегда находился в тесном контакте, они предлагали множество интересных идей, адаптировали под текущие условия мои желания. По итогу, был создан чуть ли ни интерьер мечты, причем на его реализацию требовалась вполне адекватная сумма. Ремонт проходил интенсивно, простоев я не замечал. Бригада справилась где-то за месяц. Никаких нареканий нет, все сделали качественно.
    больше 1 года назад
    Дата проекта: Сентябрь 2020
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    Евгений Толокнов Евгений Толокнов
    Я остался очень доволен тем, что обратился сюда. Если говорить коротко, то предложенный дизайн меня максимально устроил, а ремонт был сделан крайне качественно и быстро, поэтому никаких претензий у меня действительно нет. Поскольку делом тут занимаются толковые специалисты, то на другой результат рассчитывать как-то и нельзя. В плане стоимости всё тоже устроило.
    больше 1 года назад
    Дата проекта: Декабрь 2020
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    Анастасия Кисилевич Анастасия Кисилевич
    Напишу отзыв о компании, которой мы доверили ремонт новой квартиры. Муж поначалу ездил, смотрел, как идут работы, но потом убедился, сотрудники трудятся сплочённо и качественно. Сделали быстро и надёжно, отдельное спасибо менеджеру, грамотный специалист. Да, и по деньгам вышло нормально, нам сразу рассчитали конечную стоимость услуг без всяких скрытых комиссий. Спасибо!
    больше 1 года назад
    Дата проекта: Ноябрь 2020
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    Показать все отзывы – 10
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