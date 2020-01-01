Строительная компания «ИнтекДизайн» выполняет качественный ремонт квартир, коттеджей и коммерческой недвижимости любой сложности.
Почему выбирают нас?
Официальный договор. Допуск СРО.
Опыт 10 лет, скандинавское качество, гарантия до 5 лет .
Честные, адекватные цены.
Смета окончательная.
Проекты, согласование, комплектация - всё в одном месте!
Выезд менеджеров и дизайнеров к клиентам.
Демонстрация объектов на разных этапах.
Стабильный профессиональный коллектив.
Современные технологии и материалы.
90% наших клиентов нас рекомендуют друзьям. 40% заказов по рекомендации.
Предоставляемые услуги:
Ремонт квартир, коттеджей "под ключ".
Разработка полного дизайн-проекта.
Комплектация объектов всем строительным материалом.
Помощь в приемке квартир в новостройках.
Удаленный контроль ремонта.
Рассрочка на ремонт квартир.
Помощь в оформлении перепланировки.
- Услуги
- Ремонт квартир
- дизайн интерьеров
- помощь в приемке квартир
- комплектация объектов
- ремонт квартир
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург, Москва и Россия
- Адрес
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Смоленская ул., 9
191186 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-8129874707 intek-design.ru