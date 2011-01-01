Кампания Кеново - эксклюзивный дистрибьютор в России австралийских систем хранения Kenovo DuraTrax. На российском рынке с 2011 года. Основные направления деятельности:

Обустройство гаражей, подсобок, подвалов, мастерских. Системы хранения, металлическая мебель, стеллажи, полки. Приспособления для хранения сезонных колес, велосипедов, инструмента, спортинвентаря, спецодежды и мотоэкипа. Дизайн-проекты, монтаж, консультации.

Наши ресурсы:

Kenovo Россия - http://kenovo.ru/

металлическая мебель - http://www.x-cap.ru/

дизайн-студия - http://kenovoshop.ru/page/Dizajn-studiya

интернет-магазины - http://kenovoshop.ru/, http://prost-org.ru/