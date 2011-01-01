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Kenovo
Мебель и аксессуары Москва
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    Кампания Кеново - эксклюзивный дистрибьютор в России австралийских систем хранения Kenovo DuraTrax. На российском рынке с 2011 года. Основные направления деятельности:

    Обустройство гаражей, подсобок, подвалов, мастерских. Системы хранения, металлическая мебель, стеллажи, полки. Приспособления для хранения сезонных колес, велосипедов, инструмента, спортинвентаря, спецодежды и мотоэкипа. Дизайн-проекты, монтаж, консультации.

    Наши ресурсы:

    Kenovo Россия - http://kenovo.ru/

    металлическая мебель - http://www.x-cap.ru/

    дизайн-студия - http://kenovoshop.ru/page/Dizajn-studiya

    интернет-магазины - http://kenovoshop.ru/http://prost-org.ru/

    Услуги
    • ​Обустройство гаражей
    • подсобок
    • подвалов
    • мастерских. Продажа
    • дизайн-проекты
    • монтаж
    • консультации.
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    Бережковская наб. 20 стр35
    121059 Москва
    Россия
    +7-9639909030 kenovo.ru
    Законное владение

    Москва, Бережковская наб. 20 стр35

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