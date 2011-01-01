Кампания Кеново - эксклюзивный дистрибьютор в России австралийских систем хранения Kenovo DuraTrax. На российском рынке с 2011 года. Основные направления деятельности:
Обустройство гаражей, подсобок, подвалов, мастерских. Системы хранения, металлическая мебель, стеллажи, полки. Приспособления для хранения сезонных колес, велосипедов, инструмента, спортинвентаря, спецодежды и мотоэкипа. Дизайн-проекты, монтаж, консультации.
Наши ресурсы:
Kenovo Россия - http://kenovo.ru/
металлическая мебель - http://www.x-cap.ru/
дизайн-студия - http://kenovoshop.ru/page/Dizajn-studiya
интернет-магазины - http://kenovoshop.ru/, http://prost-org.ru/
- Услуги
- Обустройство гаражей
- подсобок
- подвалов
- мастерских. Продажа
- дизайн-проекты
- монтаж
- консультации.
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Адрес
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Бережковская наб. 20 стр35
121059 Москва
Россия
+7-9639909030 kenovo.ru
Москва, Бережковская наб. 20 стр35