Производственная структура " Парк - дизайн " входящая в группу компаний " BADNU " , занимается эксклюзивным архитектурным и ландшафтным дизайном, строительством, дизайном интерьеров, декором, а также созданием высокоэффективных систем обеспечения жизнедеятельности, использованием методов создания любых искусственных биозон, световых и лазерных спецэффектов синхронизированных со звуком на территории, в строительстве, отделке интерьеров, оформлении и т.д. Наша работа объединяет самые современные и высокоэффективные инженерные решения с декоративным оформлением любых форм, объемов и конструкций.