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Park-design
Ландшафтные архитекторы Москва
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Дракон, частная территория, Park-design Park-design
    Дракон, частная территория, Park-design Park-design
    Дракон, частная территория, Park-design Park-design
    +7
    Дракон, частная территория
    Ханты-Мансийск, Центр искусств, Park-design Park-design
    Ханты-Мансийск, Центр искусств, Park-design Park-design
    Ханты-Мансийск, Центр искусств, Park-design Park-design
    +8
    Ханты-Мансийск, Центр искусств
    Сочи, частная территория, Park-design Park-design
    Сочи, частная территория, Park-design Park-design
    Сочи, частная территория, Park-design Park-design
    +2
    Сочи, частная территория
    Мосфильм, Park-design Park-design Дома в классическом стиле
    Мосфильм, Park-design Park-design Дома в классическом стиле
    Мосфильм, Park-design Park-design Дома в классическом стиле
    +17
    Мосфильм
    Раздоры, частная территория, Park-design Park-design
    Раздоры, частная территория, Park-design Park-design
    Раздоры, частная территория, Park-design Park-design
    +9
    Раздоры, частная территория
    Детская академия российского тенниса, Park-design Park-design
    Детская академия российского тенниса, Park-design Park-design
    Детская академия российского тенниса, Park-design Park-design
    +2
    Детская академия российского тенниса
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    Производственная структура " Парк - дизайн " входящая в группу компаний " BADNU " , занимается эксклюзивным архитектурным и ландшафтным дизайном, строительством, дизайном интерьеров, декором, а также созданием высокоэффективных систем обеспечения жизнедеятельности, использованием методов создания любых искусственных биозон, световых и лазерных спецэффектов синхронизированных со звуком на территории, в строительстве, отделке интерьеров, оформлении и т.д. Наша работа объединяет самые современные и высокоэффективные инженерные решения с декоративным оформлением любых форм, объемов и конструкций.

    Услуги
    • Визуализация интерьера
    • Водные объекты на заказ
    • Дизайн бассейна
    • Дизайн и строительство беседок
    • Проектирование участка
    • Создание искусственных водоемов и водных систем
    • Озеленение интерьеров
    • Зимние сады
    • Авторский надзор
    • Световое
    • лазерное оформление
    • Звуковое оформление территории
    • Ландшафтные работы
    • Производство малых архитектурных форм
    • Пруды
    • ручьи
    • каскады
    • альпинарии и рокарии
    • Дизайн интерьеров
    • Декор
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    Регионы обслуживания
    • РФ
    • ближнее и дальнее зарубежье
    • Москва
    Адрес
    107553 Москва
    Россия
    +7-9067433335 park-design.blogspot.ru
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