Производственная структура " Парк - дизайн " входящая в группу компаний " BADNU " , занимается эксклюзивным архитектурным и ландшафтным дизайном, строительством, дизайном интерьеров, декором, а также созданием высокоэффективных систем обеспечения жизнедеятельности, использованием методов создания любых искусственных биозон, световых и лазерных спецэффектов синхронизированных со звуком на территории, в строительстве, отделке интерьеров, оформлении и т.д. Наша работа объединяет самые современные и высокоэффективные инженерные решения с декоративным оформлением любых форм, объемов и конструкций.
- Услуги
- Визуализация интерьера
- Водные объекты на заказ
- Дизайн бассейна
- Дизайн и строительство беседок
- Проектирование участка
- Создание искусственных водоемов и водных систем
- Озеленение интерьеров
- Зимние сады
- Авторский надзор
- Световое
- лазерное оформление
- Звуковое оформление территории
- Ландшафтные работы
- Производство малых архитектурных форм
- Пруды
- ручьи
- каскады
- альпинарии и рокарии
- Дизайн интерьеров
- Декор
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- Регионы обслуживания
- РФ
- ближнее и дальнее зарубежье
- Москва
- Адрес
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107553 Москва
Россия
+7-9067433335 park-design.blogspot.ru