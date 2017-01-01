Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
KOSOLAPOVA DESIGN
Дизайнеры Новосибирск
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект двухкомнатной квартиры, KOSOLAPOVA DESIGN KOSOLAPOVA DESIGN Гостиная в стиле минимализм Коричневый
    Проект двухкомнатной квартиры, KOSOLAPOVA DESIGN KOSOLAPOVA DESIGN Ванная комната в стиле минимализм Бежевый
    Проект двухкомнатной квартиры, KOSOLAPOVA DESIGN KOSOLAPOVA DESIGN Ванная комната в стиле минимализм Коричневый
    +7
    Проект двухкомнатной квартиры
    Проект коттеджа в с.Мочище, г.Новсибирск, KOSOLAPOVA DESIGN KOSOLAPOVA DESIGN Столовая комната в классическом стиле Фиолетовый / Лиловый
    Проект коттеджа в с.Мочище, г.Новсибирск, KOSOLAPOVA DESIGN KOSOLAPOVA DESIGN Столовая комната в классическом стиле Серый
    Проект коттеджа в с.Мочище, г.Новсибирск, KOSOLAPOVA DESIGN KOSOLAPOVA DESIGN Столовая комната в классическом стиле Серый
    +9
    Проект коттеджа в с.Мочище, г.Новсибирск

    Я создаю интерьеры уже 13 лет. 

    Моё кредо - индивидуальный подход к каждому Заказчику.  Поэтому все мои интерьеры уникальны, как уникальны мои Заказчики.   Буду рада создать дом Вашей мечты. ...Чтобы Ваш дом стал по-настоящему Вашим.

    Услуги
    • Дизайн и декорирование интерьера
    • создание фирменного стиля
    • мебель из труб в стиле лофт
    Регионы обслуживания
    Россия и Новосибирск
    Адрес
    ул. Владимировская, 26/1 офис 804
    630001 Новосибирск
    Россия
    +7-9139169966 www.kosolapova.com
    Законное владение

    г. Новосибирск, ул.Дмитрия Донского, 26/1 кв.93

      Add SEO element