Я создаю интерьеры уже 13 лет.
Моё кредо - индивидуальный подход к каждому Заказчику. Поэтому все мои интерьеры уникальны, как уникальны мои Заказчики. Буду рада создать дом Вашей мечты. ...Чтобы Ваш дом стал по-настоящему Вашим.
- Услуги
- Дизайн и декорирование интерьера
- создание фирменного стиля
- мебель из труб в стиле лофт
- Регионы обслуживания
- Россия и Новосибирск
- Адрес
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ул. Владимировская, 26/1 офис 804
630001 Новосибирск
Россия
+7-9139169966 www.kosolapova.com
Законное владение
г. Новосибирск, ул.Дмитрия Донского, 26/1 кв.93