Татьяна ГОРДОН – автор проектов, более 10 лет практики в сфере дизайна и архитектуры.
Я - дизайнер и архитектор. Не верю в дизайн ради дизайна. Дизайн без функций для меня не существует. Меня вдохновляют сложные задачи и интересный заказчик. Безусловно, чем счастливее и комфортнее он будет чувствовать себя в том пространстве, которое создали ему мы, тем эффективнее он будет реализовывать себя в жизни. Я стараюсь продумать свой дизайн с эстетической и с функциональной стороны. Кому-то нужны нейтральные интерьеры, кому-то - контрастные. Я чувствую заказчика и практически никогда не ошибаюсь. Наш коллектив создает интерьеры апартаментов, жилых домов, ресторанов, офисов и ИМИДЖевые пространства. Кроме всего прочего, мы разрабатываем и производим уникальную авторскую мебель, а также гардеробные комнаты и двери. Наша компания занимается архитектурным и инженерным проектированием. Уже выполнено немало проектов жилых и общественных помещений различного типа. Архитектурное проектирование осуществляется в разных стилях и концепциях. Это одна из наших любимых услуг, где мы выражаемся творчески.
- Услуги
- Дизайн Интерьера
- Архитектурное и инженерное проектирование
- Ремонт
- Оснащение мебелью
- Ландшафтный дизайн
- Регионы обслуживания
- Россия
- Германия
- Швейцария
- Австрия
- Англия
- Франции
- Москва
- Адрес
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ул. Юровская, д.92
125466 Москва
Россия
+7-9661231600 www.gordon-design.ru
125466, г. Москва, ул. Юровская, д.92