Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Gordon-design
Дизайнеры Москва
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • NOVORIGSKY МОСКВА частный дом, Gordon-design Gordon-design Спа в классическом стиле
    NOVORIGSKY МОСКВА частный дом, Gordon-design Gordon-design Спа в классическом стиле
    NOVORIGSKY МОСКВА частный дом, Gordon-design Gordon-design Спа в классическом стиле
    +15
    NOVORIGSKY МОСКВА частный дом
    MOSCOW резиденция, Gordon-design Gordon-design Гостиная в классическом стиле
    MOSCOW резиденция, Gordon-design Gordon-design Гостиная в классическом стиле
    MOSCOW резиденция, Gordon-design Gordon-design Гостиная в классическом стиле
    +1
    MOSCOW резиденция
    KURKINO МОСКВА duplex, Gordon-design Gordon-design Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    KURKINO МОСКВА duplex, Gordon-design Gordon-design Кухня в классическом стиле
    KURKINO МОСКВА duplex, Gordon-design Gordon-design Кухня в классическом стиле
    +2
    KURKINO МОСКВА duplex
    GRAND PARK МОСКВА апартаменты, Gordon-design Gordon-design Гостиная в классическом стиле
    GRAND PARK МОСКВА апартаменты, Gordon-design Gordon-design Гостиная в классическом стиле
    GRAND PARK МОСКВА апартаменты, Gordon-design Gordon-design Балкон и терраса в классическом стиле
    +4
    GRAND PARK МОСКВА апартаменты
    МАЛЕНЬКАЯ ИТАЛИЯ частный дом, Gordon-design Gordon-design Гостиная в классическом стиле
    МАЛЕНЬКАЯ ИТАЛИЯ частный дом, Gordon-design Gordon-design Гостиная в классическом стиле
    МАЛЕНЬКАЯ ИТАЛИЯ частный дом, Gordon-design Gordon-design Гостиная в классическом стиле
    +3
    МАЛЕНЬКАЯ ИТАЛИЯ частный дом
    НОВОРИЖСКИЙ МОСКВА частный дом, Gordon-design Gordon-design Гостиная в классическом стиле
    НОВОРИЖСКИЙ МОСКВА частный дом, Gordon-design Gordon-design Гостиная в классическом стиле
    НОВОРИЖСКИЙ МОСКВА частный дом, Gordon-design Gordon-design Гостиная в классическом стиле
    +7
    НОВОРИЖСКИЙ МОСКВА частный дом
    Показать все 8 проекты

    Татьяна ГОРДОН – автор проектов, более 10 лет практики в сфере дизайна и архитектуры. 

    Я - дизайнер и архитектор. Не верю в дизайн ради дизайна. Дизайн без функций для меня не существует. Меня вдохновляют сложные задачи и интересный заказчик. Безусловно, чем счастливее и комфортнее он будет чувствовать себя в том пространстве, которое создали ему мы, тем эффективнее он будет реализовывать себя в жизни. Я стараюсь продумать свой дизайн с эстетической и с функциональной стороны. Кому-то нужны нейтральные интерьеры, кому-то - контрастные. Я чувствую заказчика и практически никогда не ошибаюсь. Наш коллектив создает интерьеры апартаментов, жилых домов, ресторанов, офисов и ИМИДЖевые пространства. Кроме всего прочего, мы разрабатываем и производим уникальную авторскую мебель, а также гардеробные комнаты и двери. Наша компания занимается архитектурным и инженерным проектированием. Уже выполнено немало проектов жилых и общественных помещений различного типа. Архитектурное проектирование осуществляется в разных стилях и концепциях. Это одна из наших любимых услуг, где мы выражаемся творчески.

    Услуги
    • Дизайн Интерьера
    • Архитектурное и инженерное проектирование
    • Ремонт
    • Оснащение мебелью
    • Ландшафтный дизайн
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Германия
    • Швейцария
    • Австрия
    • Англия
    • Франции
    • Москва
    Адрес
    ул. Юровская, д.92
    125466 Москва
    Россия
    +7-9661231600 www.gordon-design.ru
    Законное владение

    125466, г. Москва, ул. Юровская, д.92

      Add SEO element