Татьяна ГОРДОН – автор проектов, более 10 лет практики в сфере дизайна и архитектуры.

Я - дизайнер и архитектор. Не верю в дизайн ради дизайна. Дизайн без функций для меня не существует. Меня вдохновляют сложные задачи и интересный заказчик. Безусловно, чем счастливее и комфортнее он будет чувствовать себя в том пространстве, которое создали ему мы, тем эффективнее он будет реализовывать себя в жизни. Я стараюсь продумать свой дизайн с эстетической и с функциональной стороны. Кому-то нужны нейтральные интерьеры, кому-то - контрастные. Я чувствую заказчика и практически никогда не ошибаюсь. Наш коллектив создает интерьеры апартаментов, жилых домов, ресторанов, офисов и ИМИДЖевые пространства. Кроме всего прочего, мы разрабатываем и производим уникальную авторскую мебель, а также гардеробные комнаты и двери. Наша компания занимается архитектурным и инженерным проектированием. Уже выполнено немало проектов жилых и общественных помещений различного типа. Архитектурное проектирование осуществляется в разных стилях и концепциях. Это одна из наших любимых услуг, где мы выражаемся творчески.