- Услуги
- Дизайн и декорирование интерьера кварир
- домов из бревна и бруса..Стили: шале
- кантри
- рустика
- прованс
- английский
- лофт
- классика. Визуализация интерьера. Консультации по подбору мебели и цветовому решению.Изготовление столешниц из массива дуба
- лиственницы.Мебель на заказ: кровати с мягким изголовьем
- банкетки
- пуфы.
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- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская область
- Калужская область
- Тульская область
- Орловская область
- Адрес
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142281 Москва
Россия
+7-9852236018 www.elen-design.com