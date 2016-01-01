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<q class='-first'>Студия дизайна Марины Кутеповой</q>
Дизайнеры интерьера Челябинск, Россия
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом в классическом стиле с элементами Арт-деко., "Студия дизайна Марины Кутеповой" 'Студия дизайна Марины Кутеповой' Кухонные блоки Дерево Коричневый
    Дом в классическом стиле с элементами Арт-деко., "Студия дизайна Марины Кутеповой" 'Студия дизайна Марины Кутеповой' Кухонные блоки Дерево Коричневый
    Дом в классическом стиле с элементами Арт-деко., "Студия дизайна Марины Кутеповой" 'Студия дизайна Марины Кутеповой' Кухонные блоки Дерево Коричневый
    +15
    Дом в классическом стиле с элементами Арт-деко.
    ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ В СТИЛЕ ПРОВАНС., "Студия дизайна Марины Кутеповой" 'Студия дизайна Марины Кутеповой' Гостиная в классическом стиле Серый
    ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ В СТИЛЕ ПРОВАНС., "Студия дизайна Марины Кутеповой" 'Студия дизайна Марины Кутеповой' Гостиная в классическом стиле Серый
    ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ В СТИЛЕ ПРОВАНС., "Студия дизайна Марины Кутеповой" 'Студия дизайна Марины Кутеповой' Гостиная в классическом стиле
    +32
    ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ В СТИЛЕ ПРОВАНС.
    ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ В СТИЛЕ АНГЛИЙСКИЙ КАНТРИ., "Студия дизайна Марины Кутеповой" 'Студия дизайна Марины Кутеповой' Гостиная в стиле кантри Дерево Бежевый
    ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ В СТИЛЕ АНГЛИЙСКИЙ КАНТРИ., "Студия дизайна Марины Кутеповой" 'Студия дизайна Марины Кутеповой' Гостиная в стиле кантри Дерево Бежевый
    ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ В СТИЛЕ АНГЛИЙСКИЙ КАНТРИ., "Студия дизайна Марины Кутеповой" 'Студия дизайна Марины Кутеповой' Гостиная в стиле кантри Дерево Бежевый
    +33
    ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ В СТИЛЕ АНГЛИЙСКИЙ КАНТРИ.
    КВАРТИРА В СТИЛЕ ФЬЮЖН. , "Студия дизайна Марины Кутеповой" 'Студия дизайна Марины Кутеповой' Гостиная в стиле модерн
    КВАРТИРА В СТИЛЕ ФЬЮЖН. , "Студия дизайна Марины Кутеповой" 'Студия дизайна Марины Кутеповой' Гостиная в стиле модерн
    КВАРТИРА В СТИЛЕ ФЬЮЖН. , "Студия дизайна Марины Кутеповой" 'Студия дизайна Марины Кутеповой' Гостиная в стиле модерн
    +26
    КВАРТИРА В СТИЛЕ ФЬЮЖН.
    КВАРТИРА В СТИЛЕ МИНИМАЛИЗМ ДЛЯ МОЛОДОЙ ДЕВУШКИ. , "Студия дизайна Марины Кутеповой" 'Студия дизайна Марины Кутеповой' Гостиная в стиле минимализм Дерево Бежевый
    КВАРТИРА В СТИЛЕ МИНИМАЛИЗМ ДЛЯ МОЛОДОЙ ДЕВУШКИ. , "Студия дизайна Марины Кутеповой" 'Студия дизайна Марины Кутеповой' Гостиная в стиле минимализм Дерево Белый
    КВАРТИРА В СТИЛЕ МИНИМАЛИЗМ ДЛЯ МОЛОДОЙ ДЕВУШКИ. , "Студия дизайна Марины Кутеповой" 'Студия дизайна Марины Кутеповой' Гостиная в стиле минимализм Дерево Бежевый
    +15
    КВАРТИРА В СТИЛЕ МИНИМАЛИЗМ ДЛЯ МОЛОДОЙ ДЕВУШКИ.

    Я дизайнер интерьера Марина Кутепова, в нашей студии мы создаем

    интерьеры любого уровня сложности под ключ с реализацией. Создание

    проекта, подбор мебели и аксессуаров, реализация, авторский надзор.

    Уникальные штучные интерьеры, которые идеально скроены под

    индивидуальные вкусы и стиль владельца дома и его семьи. Главное люди,

    потом идеи. Функциональные, продуманные до мелочей, в которых уютно и

    комфортно жить, они необычайно теплые по энергетике, яркие и самобытные.

    Услуги
    Дизайн интерьера частных и коммерческих объектов
    Регионы обслуживания
    • Челябинск
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Екатеринбург
    • Сочи
    • Челябинск, Россия
    Награды компании
    Лауреат и номинант Российских и международных конкурсов ADD AWARDS, INTERIA AWARDS, MODERN HOME Professional Design Award, PUBLIC SPACE Professional Design Award. Публикации в журналах Красивые Дома, на порталах AD Magazine, Houzz, INMYROOM, АрхиДом, АрхРевю.
    Адрес
    ул. Академика Сахарова, дом 21
    454000 Челябинск, Россия
    Россия
    +7-9681100169 marinakutepova.ru

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