Я дизайнер интерьера Марина Кутепова, в нашей студии мы создаем
интерьеры любого уровня сложности под ключ с реализацией. Создание
проекта, подбор мебели и аксессуаров, реализация, авторский надзор.
Уникальные штучные интерьеры, которые идеально скроены под
индивидуальные вкусы и стиль владельца дома и его семьи. Главное люди,
потом идеи. Функциональные, продуманные до мелочей, в которых уютно и
комфортно жить, они необычайно теплые по энергетике, яркие и самобытные.
- Услуги
- Дизайн интерьера частных и коммерческих объектов
- Регионы обслуживания
- Челябинск
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Сочи
- Челябинск, Россия
- Награды компании
- Лауреат и номинант Российских и международных конкурсов ADD AWARDS, INTERIA AWARDS, MODERN HOME Professional Design Award, PUBLIC SPACE Professional Design Award. Публикации в журналах
Красивые Дома, на порталах AD Magazine, Houzz, INMYROOM, АрхиДом, АрхРевю.
- Адрес
-
ул. Академика Сахарова, дом 21
454000 Челябинск, Россия
Россия
+7-9681100169 marinakutepova.ru