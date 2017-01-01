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Архитектурное бюро Materia174
Дизайнеры интерьера Киев
Обзор 17Проекты (17) 0Книги идей (0)
Отзыв (4)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • НЕПРЕРЫВНОЕ ЦЕЛОЕ, Архитектурное бюро Materia174 Архитектурное бюро Materia174 Конференц-центры в эклектичном стиле Белый
    НЕПРЕРЫВНОЕ ЦЕЛОЕ, Архитектурное бюро Materia174 Архитектурное бюро Materia174 Конференц-центры в эклектичном стиле Белый
    НЕПРЕРЫВНОЕ ЦЕЛОЕ, Архитектурное бюро Materia174 Архитектурное бюро Materia174 Конференц-центры в эклектичном стиле Белый
    +47
    НЕПРЕРЫВНОЕ ЦЕЛОЕ
    Уроки французского, Архитектурное бюро Materia174 Архитектурное бюро Materia174 Гостиная в классическом стиле Белый
    Уроки французского, Архитектурное бюро Materia174 Архитектурное бюро Materia174 Кухня в классическом стиле
    Уроки французского, Архитектурное бюро Materia174 Архитектурное бюро Materia174 Стеклянные двери
    +46
    Уроки французского
    Минималистичная скульптура (Архитектура), Архитектурное бюро Materia174 Архитектурное бюро Materia174 Дома в стиле модерн
    Минималистичная скульптура (Архитектура), Архитектурное бюро Materia174 Архитектурное бюро Materia174 Дома в стиле модерн
    Минималистичная скульптура (Архитектура), Архитектурное бюро Materia174 Архитектурное бюро Materia174 Дома в стиле модерн
    +6
    Минималистичная скульптура (Архитектура)
    Visor - house, Архитектурное бюро Materia174 Архитектурное бюро Materia174 Гостиная в классическом стиле
    Visor - house, Архитектурное бюро Materia174 Архитектурное бюро Materia174 Гостиная в классическом стиле
    Visor - house, Архитектурное бюро Materia174 Архитектурное бюро Materia174 Гостиная в классическом стиле
    +8
    Visor - house
    Bora bora travel, Архитектурное бюро Materia174 Архитектурное бюро Materia174 Коммерческие помещения
    Bora bora travel, Архитектурное бюро Materia174 Архитектурное бюро Materia174 Коммерческие помещения
    Bora bora travel, Архитектурное бюро Materia174 Архитектурное бюро Materia174 Коммерческие помещения
    +4
    Bora bora travel
    ЭНЕРГИЯ ГАРМОНИИ, Архитектурное бюро Materia174 Архитектурное бюро Materia174 Гостиная в классическом стиле
    ЭНЕРГИЯ ГАРМОНИИ, Архитектурное бюро Materia174 Архитектурное бюро Materia174 Гостиная в классическом стиле
    ЭНЕРГИЯ ГАРМОНИИ, Архитектурное бюро Materia174 Архитектурное бюро Materia174 Гостиная в классическом стиле
    +11
    ЭНЕРГИЯ ГАРМОНИИ
    Показать все 17 проекты

    Materia 174 — это архитектурное бюро и многогранная дизайнерская фирма с офисами в Киеве и Харькове, специализирующаяся на проектах элитного жилого и коммерческого дизайна в Украине и за рубежом. Бескомпромиссное отношение к высококачественному дизайну – одна из ключевых ценностей наших клиентов, число которых неуклонно растет. Роль дизайнера интерьера заключается в том, чтобы продавать советы. Поскольку этот совет может напрямую влиять на благополучие и безопасность потребителей дизайнерских услуг, этот совет должен быть квалифицирован и независимо измерен. Неточные рекомендации будут нести расходы, задержки и риск для потребителя. Наша профессия — это не просто талант, как многие предполагают, — она требует практического обучения и многолетней практики. Дизайнер должен обладать знаниями о множестве навыков. От технических знаний до калькуляции, навыки дизайнера должны соответствовать требованиям, функциям и бюджету для потребителя, а также своевременно соответствовать желаемой эстетике.

    Услуги
    Дизайн интерьера и Архитектурное бюро.
    Регионы обслуживания
    • Киев
    • Харьков
    • Одесса
    • Москва
    • Израиль
    Награды компании
    • • «Interium2018 на Kiff Design»:
    • І место – проект «Непрерывное целое»;
    • • «Интерьер Года 2017»:
    • ІІ место – проект «Непрерывное целое»;
    • • «НСАУ 2017»: І место и Гран-при Морского В.
    • – проект «Минималистическая скульптура»,
    • ІІ место – проект «Cedar Residence»;
    • • «INTER’YEAR 2017»:
    • І место – проект «The Varenik»;
    • • «Interium2017 на Kiff Design»:
    • «Лучший реализованный интерьер для
    • публикации в зарубежной прессе» –
    • проект «Для него»,
    • «Лучший Нереализованный проект (3D)
    • нежилые помещения» – проект «BORA BORA travel» ;
    • • «Интерьер Года 2016»:
    • ІІІ место – проект «Энергия гармонии».
    • Показать все 17 награды
    Адрес
    ул. Драгомирова, 2а, офис 423
    01103 Киев
    Украина
    +380-675761516 www.materia174.com
    Законное владение

    Киев, ул. Драгомирова, д.2а, офис 423, ЖК «Новопечерский двор»

    Отзыв

    Anna Grib
    4 месяца назад
    Diana Suleymanova
    4 месяца назад
    Трудовые Резервы
    В Киеве вообще в офисе девочки не знают даже простих ответов на поставление вопрос.... Позоррр. К таким исполнителями не стоит даже обращаться. Ещё главный офис в Харькове нормальный, а в Киеве просто ужассссс! Квадратные глаза и и начинают смеяться постоянно, не зная ответов на вопрос.
    10 месяцев назад
    Показать все отзывы – 4
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