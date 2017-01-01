Materia 174 — это архитектурное бюро и многогранная дизайнерская фирма с офисами в Киеве и Харькове, специализирующаяся на проектах элитного жилого и коммерческого дизайна в Украине и за рубежом. Бескомпромиссное отношение к высококачественному дизайну – одна из ключевых ценностей наших клиентов, число которых неуклонно растет. Роль дизайнера интерьера заключается в том, чтобы продавать советы. Поскольку этот совет может напрямую влиять на благополучие и безопасность потребителей дизайнерских услуг, этот совет должен быть квалифицирован и независимо измерен. Неточные рекомендации будут нести расходы, задержки и риск для потребителя. Наша профессия — это не просто талант, как многие предполагают, — она требует практического обучения и многолетней практики. Дизайнер должен обладать знаниями о множестве навыков. От технических знаний до калькуляции, навыки дизайнера должны соответствовать требованиям, функциям и бюджету для потребителя, а также своевременно соответствовать желаемой эстетике.