Materia 174 — это архитектурное бюро и многогранная дизайнерская фирма с офисами в Киеве и Харькове, специализирующаяся на проектах элитного жилого и коммерческого дизайна в Украине и за рубежом. Бескомпромиссное отношение к высококачественному дизайну – одна из ключевых ценностей наших клиентов, число которых неуклонно растет. Роль дизайнера интерьера заключается в том, чтобы продавать советы. Поскольку этот совет может напрямую влиять на благополучие и безопасность потребителей дизайнерских услуг, этот совет должен быть квалифицирован и независимо измерен. Неточные рекомендации будут нести расходы, задержки и риск для потребителя. Наша профессия — это не просто талант, как многие предполагают, — она требует практического обучения и многолетней практики. Дизайнер должен обладать знаниями о множестве навыков. От технических знаний до калькуляции, навыки дизайнера должны соответствовать требованиям, функциям и бюджету для потребителя, а также своевременно соответствовать желаемой эстетике.
- Услуги
- Дизайн интерьера и Архитектурное бюро.
- Регионы обслуживания
- Киев
- Харьков
- Одесса
- Москва
- Израиль
- Награды компании
- • «Interium2018 на Kiff Design»:
- І место – проект «Непрерывное целое»;
- • «Интерьер Года 2017»:
- ІІ место – проект «Непрерывное целое»;
- • «НСАУ 2017»: І место и Гран-при Морского В.
- – проект «Минималистическая скульптура»,
- ІІ место – проект «Cedar Residence»;
- • «INTER’YEAR 2017»:
- І место – проект «The Varenik»;
- • «Interium2017 на Kiff Design»:
- «Лучший реализованный интерьер для
- публикации в зарубежной прессе» –
- проект «Для него»,
- «Лучший Нереализованный проект (3D)
- нежилые помещения» – проект «BORA BORA travel» ;
- • «Интерьер Года 2016»:
- ІІІ место – проект «Энергия гармонии».
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- Адрес
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ул. Драгомирова, 2а, офис 423
01103 Киев
Украина
+380-675761516 www.materia174.com
Киев, ул. Драгомирова, д.2а, офис 423, ЖК «Новопечерский двор»