Я создаю для Заказчиков такой интерьер, который будет радовать и вдохновлять их долгие годы. Я не стремлюсь поразить всех или реализовать свои дизайнерские амбиции за счёт Заказчика. Совместно с заказчиками мы создаём стиль жизни, отражающий именно их восприятие. Ведь приходится создавать интерьеры для людей с различными, порой противоположными представлениями о прекрасном, а иной раз угадывать предпочтения тех, кто не может точно сформулировать, что именно ему хотелось бы увидеть в своём доме.

Регионы обслуживания Москва Адрес 125009 Москва

Россия

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