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Студия Светланы Ильиной
Дизайнеры Москва
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Проекты

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    • ЖК Каменный цветок, Студия Светланы Ильиной Студия Светланы Ильиной Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    ЖК Каменный цветок, Студия Светланы Ильиной Студия Светланы Ильиной Гостиная в стиле модерн
    ЖК Каменный цветок, Студия Светланы Ильиной Студия Светланы Ильиной Гостиная в стиле модерн
    +5
    ЖК Каменный цветок
    Я создаю для Заказчиков такой интерьер, который будет радовать и вдохновлять их долгие годы. Я не стремлюсь поразить всех или реализовать свои дизайнерские амбиции за счёт Заказчика. Совместно с заказчиками мы создаём стиль жизни, отражающий именно их восприятие. Ведь приходится создавать интерьеры для людей с различными, порой противоположными представлениями о прекрасном, а иной раз угадывать предпочтения тех, кто не может точно сформулировать, что именно ему хотелось бы увидеть в своём доме.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    125009 Москва
    Россия
    www.sv-designer.ru
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