Это подарки для тех, кого не удовлетворяет то, что предлагают бренды и массовое производство.Для тех, то всегда ищет "свое".Для тех, кто может оценить оригинальность идеи и воплощение.Подарки выполнены небольшим тиражом (10-12 штук). Придуманы и воплощены художником Тагути и графическим дизайнером Гариком Д.Все произведения, представленные на сайте, будут изготовлены строго под ваш заказ. И в зависимости от трудоемкости исполнения и технологичности производственного процесса для разных произведений потребуется разное время.Искусство жить и жить в искусстве

Unique gifts. For those who are always looking for "my".