Студии 7лет- основной профиль -визуализация интерьера с выходом на ремонт под "ключ" его наполнение декором :настенная живопись ,флористические композиции,текстиль ,мебель (по своим эскизам) и тд Последние 5лет дизайнер -прораб (технология отделочных материалов и сметная документация)

Услуги дизайн интерьера

флористика

живопись

ремонт разной сложности… Регионы обслуживания Москва, Самара и Пенза. Награды компании Сама себя не награждаю.. Адрес Грибова дом9

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Россия

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