Студии 7лет- основной профиль -визуализация интерьера с выходом на ремонт под "ключ" его наполнение декором :настенная живопись ,флористические композиции,текстиль ,мебель (по своим эскизам) и тд Последние 5лет дизайнер -прораб (технология отделочных материалов и сметная документация)
- Услуги
- дизайн интерьера
- флористика
- живопись
- ремонт разной сложности…
- Регионы обслуживания
- Москва, Самара и Пенза.
- Награды компании
- Сама себя не награждаю..
- Адрес
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Грибова дом9
442770 Пенза
Россия
+7-9680983928 sb-design.ru
Законное владение
Пензенская область ,Бессоновский район ,п.Грабово ,ул.Грибова д.9