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SB-дизайн студия
Дизайнеры интерьера Пенза
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Проекты

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    • Квартира 87м2 , SB-дизайн студия SB-дизайн студия Ванная комната в стиле минимализм Керамика Бежевый
    Квартира 87м2 , SB-дизайн студия SB-дизайн студия Ванная комната в стиле минимализм Керамика Бежевый
    Квартира 87м2 , SB-дизайн студия SB-дизайн студия Ванная комната в стиле минимализм Керамика Бежевый
    +7
    Квартира 87м2
    Студии 7лет- основной профиль -визуализация интерьера с выходом на ремонт под "ключ" его наполнение декором :настенная живопись ,флористические композиции,текстиль ,мебель (по своим эскизам) и тд Последние 5лет дизайнер -прораб (технология отделочных материалов и сметная документация)
    Услуги
    • дизайн интерьера
    • флористика
    • живопись
    • ремонт разной сложности…
    Регионы обслуживания
    Москва, Самара и Пенза.
    Награды компании
    Сама себя не награждаю..
    Адрес
    Грибова дом9
    442770 Пенза
    Россия
    +7-9680983928 sb-design.ru
    Законное владение
    Пензенская область ,Бессоновский район ,п.Грабово ,ул.Грибова д.9
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