Основное направление деятельности MAZROV – создание уникальных интерьеров. Неважно, что именно это будет – большой загородный дом, офис компании, просторная гостиная, кабинет руководителя, ресторан или детская комната. Силами наших дизайнеров любое помещение станет таким красивым и комфортным, что в нём приятно будет находиться.