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Студия дизайна интерьеров MAZROV
Дизайнеры интерьера Владивосток
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Лофт в пентхаусе ЖК Оникс, Студия дизайна интерьеров MAZROV Студия дизайна интерьеров MAZROV Гостиная в стиле лофт
    Лофт в пентхаусе ЖК Оникс, Студия дизайна интерьеров MAZROV Студия дизайна интерьеров MAZROV Гостиная в стиле лофт
    Лофт в пентхаусе ЖК Оникс, Студия дизайна интерьеров MAZROV Студия дизайна интерьеров MAZROV Кухня в стиле лофт
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    Лофт в пентхаусе ЖК Оникс

    Основное направление деятельности MAZROV – создание уникальных интерьеров. Неважно, что именно это будет – большой загородный дом, офис компании, просторная гостиная, кабинет руководителя, ресторан или детская комната. Силами наших дизайнеров любое помещение станет таким красивым и комфортным, что в нём приятно будет находиться.

    Услуги
    • Обмер помещения с составлением плана; разработка интересных планировочных решений; создание неповторимых эскизных проектов; разработка стандартного или индивидуального дизайн-проекта помещения
    • отвечающего всем вашим требованиям; декорирование интерьера
    • в том числе изделиями hand-made; консультации при покупке жилья на предмет возможности перепланировок
    • выбора цвето-светового и стилистического решений.
    Регионы обслуживания
    • Дальневосточный регион
    • Владивосток
    Адрес
    Уткинская,8
    690091 Владивосток
    Россия
    +7-9147071866 mazrov.ru

    Отзыв

    Алексей Н
    больше 2 лет назад
    Юрий Булгаков
    Советую!
    больше 2 лет назад
    Марина Юзько
    Листая уже реализованные проекты студии дизайна интерьера MAZROV, я поняла, что хочу работать именно с этой студией дизайна интерьера, такими интересными и близкими по вкусу они мне показались. При первой встрече с Алевтиной сразу поняла, что не ошиблась с выбором. Алевтина обладает не только профессионализмом, но и таким редким качеством, как умением слышать и чувствовать клиента. Несмотря на то, что в квартире уже был сделан ремонт в определенном стиле, что на мой взгляд, значительно усложнило задачу, идея дизайна интерьера детской комнаты для девочки ,будущей школьницы, была воплощена, не нарушая общей идеи ремонта квартиры и учитывая все пожелания как мамы, так и дочки. Интерьер получился интересным, современным, функциональным и вместе с тем очень гармоничным и уютным. А самое главное, что показывая дочери цветной эскиз дизайн-проекта ее будущей комнаты и видя восторг в ее глазах, понимаешь, что вот он, этот момент настоящего счастья наблюдать за тем, как твой ребенок радуется!!! Конечно, это только начало пути, остается только воплотить эту идею в реальность...но думаю, что все обязательно получится! Советы, рекомендации и профессиональная поддержка – все это говорит о том, что каждый проект важен и дорог для студии дизайна интерьера MAZROV не меньше, чем для хозяина квартиры. Хочу также вас поблагодарить за то, что вы согласились разработать дизайн только одной комнаты, в то время как другие компании делают только проекты квартир "под ключ" и не выполняют частичный дизайн. Спасибо Вам большое! Со следующим проектом — только к Вам!
    больше 2 лет назад
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