Основное направление деятельности MAZROV – создание уникальных интерьеров. Неважно, что именно это будет – большой загородный дом, офис компании, просторная гостиная, кабинет руководителя, ресторан или детская комната. Силами наших дизайнеров любое помещение станет таким красивым и комфортным, что в нём приятно будет находиться.
- Услуги
- Обмер помещения с составлением плана; разработка интересных планировочных решений; создание неповторимых эскизных проектов; разработка стандартного или индивидуального дизайн-проекта помещения
- отвечающего всем вашим требованиям; декорирование интерьера
- в том числе изделиями hand-made; консультации при покупке жилья на предмет возможности перепланировок
- выбора цвето-светового и стилистического решений.
- Регионы обслуживания
- Дальневосточный регион
- Владивосток
- Адрес
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Уткинская,8
690091 Владивосток
Россия
+7-9147071866 mazrov.ru