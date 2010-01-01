Постоянно находясь в творческом поиске, мы создаем удобные и красивые интерьеры, попутно разрабатывая новые, грамотные и лаконичные решения и преображая мир вокруг. С самого начала создания дизайн-проекта и до завершения авторского надзора наши дизайнеры работают в союзе с руководителями отделочных работ, тем самым исключая из процесса неприятные моменты недопонимания и, чаще всего, визуализация проекта полностью совпадает с фотографиями уже готового интерьера. Мы всегда учимся, постигая этот мир и находя в его разнообразии новые идеи для творчества. Нам интересны последние достижения в области архитектуры, строительства и дизайна интерьеров, при этом мы ценим старые вещи, иногда преобразуя их в новые детали, иногда реставрируя, а подчас и создавая все пространство вокруг них.