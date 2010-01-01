Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Студия Архитектуры и Дизайна Марии Тупикиной
Архитекторы Челябинск
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Апарт-отель (домашняя гостиница), Студия Архитектуры и Дизайна Марии Тупикиной Студия Архитектуры и Дизайна Марии Тупикиной Коммерческие помещения
    Апарт-отель (домашняя гостиница), Студия Архитектуры и Дизайна Марии Тупикиной Студия Архитектуры и Дизайна Марии Тупикиной Коммерческие помещения
    Апарт-отель (домашняя гостиница), Студия Архитектуры и Дизайна Марии Тупикиной Студия Архитектуры и Дизайна Марии Тупикиной Коммерческие помещения
    +20
    Апарт-отель (домашняя гостиница)
    Современный классицизм, Студия Архитектуры и Дизайна Марии Тупикиной Студия Архитектуры и Дизайна Марии Тупикиной Гостиная в классическом стиле
    Современный классицизм, Студия Архитектуры и Дизайна Марии Тупикиной Студия Архитектуры и Дизайна Марии Тупикиной Балкон и терраса в классическом стиле
    Современный классицизм, Студия Архитектуры и Дизайна Марии Тупикиной Студия Архитектуры и Дизайна Марии Тупикиной Гостиная в классическом стиле
    +4
    Современный классицизм
    Воздушный интерьер студии на 2 уровнях, Студия Архитектуры и Дизайна Марии Тупикиной Студия Архитектуры и Дизайна Марии Тупикиной Спальня в классическом стиле Белый
    Воздушный интерьер студии на 2 уровнях, Студия Архитектуры и Дизайна Марии Тупикиной Студия Архитектуры и Дизайна Марии Тупикиной Гостиная в классическом стиле Белый
    Воздушный интерьер студии на 2 уровнях, Студия Архитектуры и Дизайна Марии Тупикиной Студия Архитектуры и Дизайна Марии Тупикиной Спальня в классическом стиле
    +2
    Воздушный интерьер студии на 2 уровнях
    Обложка, Студия Архитектуры и Дизайна Марии Тупикиной Студия Архитектуры и Дизайна Марии Тупикиной
    Обложка

    Постоянно находясь в творческом поиске, мы создаем удобные и красивые интерьеры, попутно разрабатывая новые, грамотные и лаконичные решения и преображая мир вокруг. С самого начала создания дизайн-проекта и до завершения авторского надзора наши дизайнеры работают в союзе с руководителями отделочных работ, тем самым исключая из процесса неприятные моменты недопонимания и, чаще всего, визуализация проекта полностью совпадает с фотографиями уже готового интерьера. Мы всегда учимся, постигая этот мир и находя в его разнообразии новые идеи для творчества. Нам интересны последние достижения в области архитектуры, строительства и дизайна интерьеров, при этом мы ценим старые вещи, иногда преобразуя их в новые детали, иногда реставрируя, а подчас и создавая все пространство вокруг них.

    Услуги
    Консультирование перед покупкой недвижимости; Разработка эскизных проектов домов и приусадебных построек; Разработка дизайн-проектов интерьера ;Разработка проектов декора интерьера; Авторский надзор за всеми проектами
    Регионы обслуживания
    • Россия; страны Европы
    • Челябинск
    Адрес
    454084 Челябинск
    Россия
    +7900727003 decora74.ru
    Законное владение

    ул. Братьев Кашириных, 66

      Add SEO element