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Строительная компания «Практикъ»
Строители Москва
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    СК «Практикъ» - современная  строительная компания, обеспечивающая своим Клиентам качественную реализацию проектов и высокий уровень сервиса за счет уникальной многоступенчатой системы организации и контроля работ с использованием CRM-системы, видео-наблюдения и других передовых инструментов менеджмента и профессиональных исполнителей

    Мы делаем:
    - Разработку архитектурных и дизайн-проектов
    - Строительство коттеджей от 200м2
    - Евро и вип ремонт квартир, коттеджей от 100м2
    - Ремонт офисов класса А+
    - Монтаж всех инженерных систем: ЭОМ, ВиО, ВиК, СС

    Наши сайты:
    sk-praktik.com
    ремонт-квартир-вип.рф

    Услуги
    • строительство коттеджей
    • высококачественная отделка жилых и коммерческих помещений
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    Профсоюзная 93а, офис 419
    117279 Москва
    Россия
    +7-4951512251 sk-praktik.com
    Законное владение

    109125, г. Москва, проспект Волгоградский, дом 57, строение 1

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