СК «Практикъ» - современная строительная компания, обеспечивающая своим Клиентам качественную реализацию проектов и высокий уровень сервиса за счет уникальной многоступенчатой системы организации и контроля работ с использованием CRM-системы, видео-наблюдения и других передовых инструментов менеджмента и профессиональных исполнителей

Мы делаем:

- Разработку архитектурных и дизайн-проектов

- Строительство коттеджей от 200м2

- Евро и вип ремонт квартир, коттеджей от 100м2

- Ремонт офисов класса А+

- Монтаж всех инженерных систем: ЭОМ, ВиО, ВиК, СС

Наши сайты:

sk-praktik.com

ремонт-квартир-вип.рф