СК «Практикъ» - современная строительная компания, обеспечивающая своим Клиентам качественную реализацию проектов и высокий уровень сервиса за счет уникальной многоступенчатой системы организации и контроля работ с использованием CRM-системы, видео-наблюдения и других передовых инструментов менеджмента и профессиональных исполнителей
Мы делаем:
- Разработку архитектурных и дизайн-проектов
- Строительство коттеджей от 200м2
- Евро и вип ремонт квартир, коттеджей от 100м2
- Ремонт офисов класса А+
- Монтаж всех инженерных систем: ЭОМ, ВиО, ВиК, СС
Наши сайты:
sk-praktik.com
ремонт-квартир-вип.рф
- Услуги
- строительство коттеджей
- высококачественная отделка жилых и коммерческих помещений
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
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Профсоюзная 93а, офис 419
117279 Москва
Россия
+7-4951512251 sk-praktik.com
109125, г. Москва, проспект Волгоградский, дом 57, строение 1