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Dарья Sтепанова
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Клинический Институт Эстетической Медицины, Dарья Sтепанова Dарья Sтепанова Конференц-центры в стиле минимализм
    Клинический Институт Эстетической Медицины, Dарья Sтепанова Dарья Sтепанова Конференц-центры в стиле минимализм
    Клинический Институт Эстетической Медицины, Dарья Sтепанова Dарья Sтепанова Конференц-центры в стиле минимализм
    +3
    Клинический Институт Эстетической Медицины
    КП Ильинское, Dарья Sтепанова Dарья Sтепанова Гостиная в классическом стиле
    КП Ильинское, Dарья Sтепанова Dарья Sтепанова Гостиная в классическом стиле
    КП Ильинское, Dарья Sтепанова Dарья Sтепанова Гостиная в классическом стиле
    +6
    КП Ильинское
    Спальня в аппартаментах Москва Сити, Dарья Sтепанова Dарья Sтепанова Спальня в стиле минимализм
    Спальня в аппартаментах Москва Сити, Dарья Sтепанова Dарья Sтепанова Спальня в стиле минимализм
    Спальня в аппартаментах Москва Сити
    ЖК Дубровка, Dарья Sтепанова Dарья Sтепанова Гостиная в стиле минимализм
    ЖК Дубровка, Dарья Sтепанова Dарья Sтепанова Гостиная в стиле минимализм
    ЖК Дубровка, Dарья Sтепанова Dарья Sтепанова Кухня в стиле минимализм
    +4
    ЖК Дубровка
    Однокомнатная мкрн. Родники, Dарья Sтепанова Dарья Sтепанова Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Однокомнатная мкрн. Родники, Dарья Sтепанова Dарья Sтепанова Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Однокомнатная мкрн. Родники, Dарья Sтепанова Dарья Sтепанова Кухня в классическом стиле
    +3
    Однокомнатная мкрн. Родники
    КП Комильфо, Dарья Sтепанова Dарья Sтепанова Детская комнатa в классическом стиле
    КП Комильфо, Dарья Sтепанова Dарья Sтепанова Детская комнатa в классическом стиле
    КП Комильфо, Dарья Sтепанова Dарья Sтепанова Ванная в классическом стиле
    +6
    КП Комильфо

    Доверьте дизайн интерьера профессиональному дизайнеру.

    Специалист поможет грамотно разработать дизайн-проект интерьера, позаботится об уюте, удобстве, красоте и современности интерьера. Визуализация будущего интерьера поможет вам увидеть конечный результат еще до начала ремонта!

    Альбом дизайн-проекта - это технически точные инструкции для рабочих по превращению вашего помещения в функциональное и комфортное: квартира, офис, дом, подвал, магазин - что угодно!

    ПЛЮСЫ РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

    ► - Доступность и легкость понимания проекта строителям.

    ► - Удобное планировочное решение и расстановка мебели с размерами. Исключение труднодоступных мест.

    ► - Реализация Ваших пожеланий и идей в предоставленном помещении.

    ► - Планирование затрат и расхода материалов, экономия – до 15%.

    ► - Работа с учётом всех строительных норм и нюансов, о которых сейчас вы даже не подозреваете

    ► - Воплощение в жизнь всех ваших пожеланий и грамотное распределение затрат на ремонт

    В ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ВХОДИТ:

    1 - Обмеры помещения

    2 - Планировочное решение

    3 - Рабочие чертежи

    4 - Развертки Стен

    5 - Разработка 3D визуализации

    6 - Подбор отделочных материалов

    Создадим дом, в который хочется возвращаться, приглашать своих близких и друзей.

    Услуги
    Дизайн интерьера и декор
    Регионы обслуживания
    Москва, Московская область и Москва, Россия
    Адрес
    108811 Москва, Россия
    Россия
    +7-9162154325 www.instagram.com/ds_interior_design
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