Доверьте дизайн интерьера профессиональному дизайнеру.

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Специалист поможет грамотно разработать дизайн-проект интерьера, позаботится об уюте, удобстве, красоте и современности интерьера. Визуализация будущего интерьера поможет вам увидеть конечный результат еще до начала ремонта!

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Альбом дизайн-проекта - это технически точные инструкции для рабочих по превращению вашего помещения в функциональное и комфортное: квартира, офис, дом, подвал, магазин - что угодно!

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ПЛЮСЫ РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

► - Доступность и легкость понимания проекта строителям.

► - Удобное планировочное решение и расстановка мебели с размерами. Исключение труднодоступных мест.

► - Реализация Ваших пожеланий и идей в предоставленном помещении.

► - Планирование затрат и расхода материалов, экономия – до 15%.

► - Работа с учётом всех строительных норм и нюансов, о которых сейчас вы даже не подозреваете

► - Воплощение в жизнь всех ваших пожеланий и грамотное распределение затрат на ремонт

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В ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ВХОДИТ:

1 - Обмеры помещения

2 - Планировочное решение

3 - Рабочие чертежи

4 - Развертки Стен

5 - Разработка 3D визуализации

6 - Подбор отделочных материалов

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Создадим дом, в который хочется возвращаться, приглашать своих близких и друзей.