Доверьте дизайн интерьера профессиональному дизайнеру.
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Специалист поможет грамотно разработать дизайн-проект интерьера, позаботится об уюте, удобстве, красоте и современности интерьера. Визуализация будущего интерьера поможет вам увидеть конечный результат еще до начала ремонта!
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Альбом дизайн-проекта - это технически точные инструкции для рабочих по превращению вашего помещения в функциональное и комфортное: квартира, офис, дом, подвал, магазин - что угодно!
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ПЛЮСЫ РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
► - Доступность и легкость понимания проекта строителям.
► - Удобное планировочное решение и расстановка мебели с размерами. Исключение труднодоступных мест.
► - Реализация Ваших пожеланий и идей в предоставленном помещении.
► - Планирование затрат и расхода материалов, экономия – до 15%.
► - Работа с учётом всех строительных норм и нюансов, о которых сейчас вы даже не подозреваете
► - Воплощение в жизнь всех ваших пожеланий и грамотное распределение затрат на ремонт
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В ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ВХОДИТ:
1 - Обмеры помещения
2 - Планировочное решение
3 - Рабочие чертежи
4 - Развертки Стен
5 - Разработка 3D визуализации
6 - Подбор отделочных материалов
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Создадим дом, в который хочется возвращаться, приглашать своих близких и друзей.
- Услуги
- Дизайн интерьера и декор
- Регионы обслуживания
- Москва, Московская область и Москва, Россия
- Адрес
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108811 Москва, Россия
Россия
+7-9162154325 www.instagram.com/ds_interior_design