Наш салон предлагает услуги комплектации дизайн-проектов под ключ. Подбор и продажа отделочных материалов, мебели, сантехники, электрооборудования, аксессуаров; ремонтные работы под ключ, выполнение чертежей и дизайн-проектов. Выгодные цены для Наших Клиентов, приятные бонусы для Дизайнеров. Являемся официальными дилерами многих известных и популярных брендов.