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Интерьерный салон <q>Le Art</q>
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    • Обложка, Интерьерный салон "Le Art" Интерьерный салон 'Le Art'
    Обложка

    Наш салон предлагает услуги комплектации дизайн-проектов под ключ. Подбор и продажа отделочных материалов, мебели, сантехники, электрооборудования, аксессуаров; ремонтные работы под ключ, выполнение чертежей и дизайн-проектов. Выгодные цены для Наших Клиентов, приятные бонусы для Дизайнеров. Являемся официальными дилерами многих известных и популярных брендов.

    Услуги
    • мебель
    • сантехника
    • отделочные материалы
    • электрооборудование
    • ремонт
    • Дизайн
    • отделочные работы
    • художественные работы
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    Регионы обслуживания
    Россия и Екатеринбург
    Адрес
    ул. Юмашева 10
    620014 Екатеринбург
    Россия
    +7-9827020955
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