Наш салон предлагает услуги комплектации дизайн-проектов под ключ. Подбор и продажа отделочных материалов, мебели, сантехники, электрооборудования, аксессуаров; ремонтные работы под ключ, выполнение чертежей и дизайн-проектов. Выгодные цены для Наших Клиентов, приятные бонусы для Дизайнеров. Являемся официальными дилерами многих известных и популярных брендов.
- Услуги
- мебель
- сантехника
- отделочные материалы
- электрооборудование
- ремонт
- Дизайн
- отделочные работы
- художественные работы
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- Регионы обслуживания
- Россия и Екатеринбург
- Адрес
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ул. Юмашева 10
620014 Екатеринбург
Россия
+7-9827020955