Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
частный дизайнер Милена Федотова
Дизайнеры Уфа
Обзор 1Проекты (1) 1Книги идей (1)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • дом 240 м2 в черте города, проект реализован в 2010 году., частный дизайнер Милена Федотова частный дизайнер Милена Федотова Дома в эклектичном стиле
    дом 240 м2 в черте города, проект реализован в 2010 году., частный дизайнер Милена Федотова частный дизайнер Милена Федотова Дома в эклектичном стиле
    дом 240 м2 в черте города, проект реализован в 2010 году., частный дизайнер Милена Федотова частный дизайнер Милена Федотова Дома в эклектичном стиле
    +21
    дом 240 м2 в черте города, проект реализован в 2010 году.

    Основное образование:

    1980 -  1985 г. г.   -  Уфимский Нефтяной институт, строительный факультет, специальность "архитектура"

    Сфера  деятельности:

    1990 - 1993 г. г. -  организация и преподавание  в  детской художественной студии

    1993 -  1997 г. г. - работа в студии художественной керамики, участие в выставках

    С 1997г.  -  Дизайн интерьера, экстерьера,  проектирование,  визуализация,  подбор материалов, мебели и декора,  авторское сопровождение проекта на всех стадиях  строительства ,  отделки   и декорирования  объекта.

    Хобби и увлечения:

    Путешествия и поездки, посещение творческих и дизайнерских выставок в России и за рубежом.

    Участие в профессиональных тренингах и семинарах, ведический дизайн.

    Экстремальные виды спорта  (горные лыжи, сноуборд, туристические походы, водные сплавы)

    Семейный отдых, выезды на природу.

    Занятия живописью и декоративно-прикладным искусством,  художественная  керамика,  роспись стен.

    Услуги
    • Дизайн-проекты интерьеров и экстерьеров
    • авторский надзор и комплектация объекта
    • декорирование
    • ландшафтный дизайн.
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • хотелось бы выйти на зарубежный рынок
    • Уфа
    Награды компании
    нет
    Адрес
    ул. Первопроходцев, д. 50
    450074 Уфа
    Россия
    +7-9273309883 www.design-mf.ru
    Законное владение

    нет

      Add SEO element