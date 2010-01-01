Основное образование:

1980 - 1985 г. г. - Уфимский Нефтяной институт, строительный факультет, специальность "архитектура"

Сфера деятельности:

1990 - 1993 г. г. - организация и преподавание в детской художественной студии

1993 - 1997 г. г. - работа в студии художественной керамики, участие в выставках

С 1997г. - Дизайн интерьера, экстерьера, проектирование, визуализация, подбор материалов, мебели и декора, авторское сопровождение проекта на всех стадиях строительства , отделки и декорирования объекта.

Хобби и увлечения:

Путешествия и поездки, посещение творческих и дизайнерских выставок в России и за рубежом.

Участие в профессиональных тренингах и семинарах, ведический дизайн.

Экстремальные виды спорта (горные лыжи, сноуборд, туристические походы, водные сплавы)

Семейный отдых, выезды на природу.

Занятия живописью и декоративно-прикладным искусством, художественная керамика, роспись стен.