Основное образование:
1980 - 1985 г. г. - Уфимский Нефтяной институт, строительный факультет, специальность "архитектура"
Сфера деятельности:
1990 - 1993 г. г. - организация и преподавание в детской художественной студии
1993 - 1997 г. г. - работа в студии художественной керамики, участие в выставках
С 1997г. - Дизайн интерьера, экстерьера, проектирование, визуализация, подбор материалов, мебели и декора, авторское сопровождение проекта на всех стадиях строительства , отделки и декорирования объекта.
Хобби и увлечения:
Путешествия и поездки, посещение творческих и дизайнерских выставок в России и за рубежом.
Участие в профессиональных тренингах и семинарах, ведический дизайн.
Экстремальные виды спорта (горные лыжи, сноуборд, туристические походы, водные сплавы)
Семейный отдых, выезды на природу.
Занятия живописью и декоративно-прикладным искусством, художественная керамика, роспись стен.
- Услуги
- Дизайн-проекты интерьеров и экстерьеров
- авторский надзор и комплектация объекта
- декорирование
- ландшафтный дизайн.
- Регионы обслуживания
- Россия
- хотелось бы выйти на зарубежный рынок
- Уфа
- Награды компании
- нет
- Адрес
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ул. Первопроходцев, д. 50
450074 Уфа
Россия
+7-9273309883 www.design-mf.ru
нет