Россия теряет свои корни. Народные промыслы долгие годы остаются невостребованными и, если все останется как есть, они будут утрачены. Народные мотивы все реже используются в дизайне одежды. На промыслах продолжают изготавливать мелкую утварь, но она давно утратила практическое применение. Расписные деревянные ложки и подносы не в ходу ни в будни, ни в праздник. Как сувенирные предметы и элементы декора они тоже не пользуются популярностью: традиция украшать дом в фольклорном стиле потеряна.Между тем, фолк не выходит из моды последние полвека. Вы легко найдете великолепные дизайн-проекты в экзотическом, этническом и аутентичном стиле любой африканской, латиноамериканской или европейской страны. Но что-то по-настоящему гармоничное в русском стиле встретите едва ли.Не так много дизайнеров сформулируют ясно, что вообще такое русский стиль: большая часть предметов русской старины безвозвратно утеряна.

Мы слабо представляем, как должен выглядеть интерьер в русском стиле, отвечающий эстетическим запросам современного человека, и каким образом вписывать в него элементы дизайна и предметы мебели. В результате под «русским стилем» понимается пародия на него: медведь, ушанка, матрешка на фоне деревянной избы.Но в глубине души, похоже, нам дорог фольклорный мотив. Иначе откуда взялась популярность шведских, датских, голландских интерьеров? Все эти немореные доски, небеленые ткани, серо-коричневые полоски домотканых ковриков, изразцы и керамика. Но взять и заменить гжельскую вазочку делфтской не получится. И дело не в эстетике.Роспись, кружево, вышивка, резьба по дереву несут в себе не только необычайную красоту. Это весточки из прошлого, проводники той силы, на которую мы могли бы опираться и быть мудрыми, здоровыми, по-настоящему счастливыми.

Промысел – это способ передачи энергии от предков к потомкам. Фольклорный орнамент и рисунок обязательно прочитываются в символическом и мистическом ключе: в каждый изгиб, уточку или цветок мастер вкладывает пожелание любви и добра. Традиционным рисунком живущее поколение передает поколению будущему свои знание и благословение, и именно так народ сохраняет свою идентичность. Когда такой или похожий завиток рисовала моя прапрабабушка, она видела в нем оберег – для себя и своих детей.Окружая себя предметами, созданными с любовью к вековым традициям, мы начинаем замечать перемены к лучшему. Мы чувствуем себя защищенными и спокойными, будто люди, придумавшие эти узоры и принесшие их в нашу жизнь, находятся рядом и оберегают нас. Мы возвращаем себе истинные ценности, осознаем свое истинное богатство и в полной мере чувствуем себя дома.Задумывая эту коллекцию, я стремилась именно к такому результату.

Мы собирались с мыслями почти десять лет, и реализовали ее за полгода.Мы изучали роспись на предметах старины, выискивая их в фондах музеев в Вологде и Суздали, в Талашкине, Абрамцеве, Палехе, Гжели и Жостове, рассматривая оригинальные зарисовки и фотографии с них. Мы хотели, чтобы старинные русские формы и каноническая роспись идеально вписывались в современный дом.

Мы стремились создать эксклюзивные предметы интерьера, одновременно пригодные для ежедневной эксплуатации.Кроме того, мы хотели, чтобы талант был востребован, и люди, творящие красоту, нашли свою нишу на отечественном и международном рынках. Поэтому над нашей коллекцией работали лучшие художники народных промыслов в стране, в том числе Заслуженные художники России.

Я глубоко благодарна Марии Орловой, Эльмире Орловой, Маргарите Подгорной, Ирине Каданцевой, Саломии Гудовой, Наталье Фроловой, Екатерине Броновицкой, Татьяне Ипатьевой за участие в нашем проекте.Мы точно знаем, что предметы русского декоративно-прикладного искусства бывают настоящими шедеврами.

Мы вернем в наши дома истинную красоту и силу большого русского стиля!