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LUXER DESIGN
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
Отзыв (6)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Гостеприимный дом в Подмосковье, LUXER DESIGN LUXER DESIGN Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Гостеприимный дом в Подмосковье, LUXER DESIGN LUXER DESIGN Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Гостеприимный дом в Подмосковье, LUXER DESIGN LUXER DESIGN Гостиная в классическом стиле
    +15
    Гостеприимный дом в Подмосковье
    Размышления в стиле модерн, LUXER DESIGN LUXER DESIGN Балкон и терраса в стиле модерн
    Размышления в стиле модерн, LUXER DESIGN LUXER DESIGN Балкон и терраса в стиле модерн
    Размышления в стиле модерн, LUXER DESIGN LUXER DESIGN Балкон и терраса в стиле модерн
    +45
    Размышления в стиле модерн
    Квартира для любимых родителей, LUXER DESIGN LUXER DESIGN Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Квартира для любимых родителей, LUXER DESIGN LUXER DESIGN Кухня в стиле модерн
    Квартира для любимых родителей, LUXER DESIGN LUXER DESIGN Кухня в стиле модерн
    +10
    Квартира для любимых родителей
    Квартира Командира воздушного судна, LUXER DESIGN LUXER DESIGN Детская комнатa в стиле минимализм
    Квартира Командира воздушного судна, LUXER DESIGN LUXER DESIGN Детская комнатa в стиле минимализм
    Квартира Командира воздушного судна, LUXER DESIGN LUXER DESIGN Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +8
    Квартира Командира воздушного судна
    Загородный дом для молодой семьи, LUXER DESIGN LUXER DESIGN Дома в классическом стиле
    Загородный дом для молодой семьи, LUXER DESIGN LUXER DESIGN Балкон и терраса в классическом стиле
    Загородный дом для молодой семьи, LUXER DESIGN LUXER DESIGN Балкон и терраса в классическом стиле
    +23
    Загородный дом для молодой семьи

    За 11 лет мы прошли большой путь от компании,

    специализирующейся только на отделке жилой недвижимости, до крупного строительного холдинга. Сегодня мы самостоятельно выполняем весь цикл работ: от разработки дизайн-проекта до полного введения объекта в эксплуатацию. Мы создаем интерьеры частных квартир, загородных коттеджей, офисов, ресторанов и коммерческих объектов различного назначения.  

    Отличная репутация холдинга Luxer Design – это многолетняя работа нашей команды. За это время сотни наших клиентов стали счастливыми обладателями прекрасных интерьеров.

    В «Luxer Design» над каждым проектом работает команда высококвалифицированных профессионалов. Мы как сборочный цех на огромном предприятии - чтобы завершить работу качественно и в срок, работаем слаженно, по давно отработанной технологии. Качество работ и гарантийное обслуживание стали визитной карточкой нашей компании.

    Своей работой мы делаем ваш мир комфортнее и красивее. В этом заключается наша цель и миссия. Невероятно приятно, когда качество работы высоко оценивается заказчиками холдинга Luxer Design.

    Услуги
    • Дизайн-проект
    • ремонт
    • декорирование
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская обл.
    Адрес
    ​Москва, БЦ Синица Плаза, 2-я улица Синичкина, 9а
    111020 Москва
    Россия
    +7-4952264411 luxer-design.ru
    Законное владение

    Москва, БЦ Синица Плаза, 2-я улица Синичкина, 9а

    Отзыв

    Anton Andreewitch
    Купили квартиру в Долгопрудном на вторичном рынке. Решили сделать капитальный ремонт и перепланировку. Для начала искали картинки в интернете и наткнулись на сайт компании Люксер. Очень понравились проекты квартир в стиле лофт, изучили портфолио, после чего позвонили в офис. Понравилось сразу, что с нами разговаривали долго и обстоятельно сразу. Никто ничего не впаривал, объяснили четко, сколько будет стоить ремонт, почему именно столько и сколько это займёт время. Мы «ушли думать» примерно на месяц, потом решили встретиться с дизайнером и руководителем компании Николаем Овчаровым. Уже на первой встрече нашли общий язык, стало понятно, что компании можно доверять, тк Николай профессионал высокого уровня, отлично разбирается во всех деталях, поразил нас тем, что очень подробно рассказывал все возможные заморочки. Мы решили, что, если хозяин фирмы так скрупулезно разбирается в деталях, то и команда у него такая же. И это оказалось правдой. Ремонт был выполнен на высочайшем уровне. Мы заселились в квартиру на Новый год и до сих пор не нашли, к чему придраться.
    почти 3 года назад
    Lordikianer
    Заказали ремонт в компании Люксер. Нужно было сделать ремонт по разработанному проекту. Требовалось поменять все коммуникации, тк квартира в "сталинке". В результате заменили всю электрику, трубы канализации, установили новые радиаторы. Все очень надежно сделано, не страшно за дорогие отделочные материалы. Вопросов по смете не было. Все договорные обязательства соблюдались. Особенно благодарен своему прорабу, который строго выдерживал сроки работ, дизайнеру Елене, которая вносила интересные дополнения. Самое главное, что ремонт прошел достаточно комфортно, меня практически не беспокоили, что важно при моей загруженности. Было приятно иметь дело с сотрудниками Люксер.
    почти 3 года назад
    Надюша Полежаева
    Я благодарен компании Люксер за то, что получилось реализовать все мои идеи в новом доме. Я очень долго их обдумывал и здорово, что дизайнер Екатерина с полуслова поняла и поддержала меня, а Николай со своей командой выполнил все идеально. Большая гостиная с камином и деревянным потолком, лестница, мансарда, крытая терраса, объединяющая дом и баню все выполнено на высшем уровне. Спасибо команде Люксер. Вы - настоящая команда профессионалов
    почти 3 года назад
    Показать все отзывы – 6

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