За 11 лет мы прошли большой путь от компании,

специализирующейся только на отделке жилой недвижимости, до крупного строительного холдинга. Сегодня мы самостоятельно выполняем весь цикл работ: от разработки дизайн-проекта до полного введения объекта в эксплуатацию. Мы создаем интерьеры частных квартир, загородных коттеджей, офисов, ресторанов и коммерческих объектов различного назначения.

Отличная репутация холдинга Luxer Design – это многолетняя работа нашей команды. За это время сотни наших клиентов стали счастливыми обладателями прекрасных интерьеров.

В «Luxer Design» над каждым проектом работает команда высококвалифицированных профессионалов. Мы как сборочный цех на огромном предприятии - чтобы завершить работу качественно и в срок, работаем слаженно, по давно отработанной технологии. Качество работ и гарантийное обслуживание стали визитной карточкой нашей компании.

Своей работой мы делаем ваш мир комфортнее и красивее. В этом заключается наша цель и миссия. Невероятно приятно, когда качество работы высоко оценивается заказчиками холдинга Luxer Design.