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margo-project
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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Проекты

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    • Сад Времени, margo-project margo-project Гостиная в классическом стиле
    Сад Времени, margo-project margo-project Гостиная в классическом стиле
    Сад Времени, margo-project margo-project Кухня в классическом стиле
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    Сад Времени

    Я являюсь частным дизайнером интерьеров. С опытом работы в этой сфере более 7 лет. Имею высшее художественное образование. Работаю в таких программах, как 3D MAX. Auto CAD и пр. Помимо создания дизайн-проекта того или иного объекта, занимаюсь его воплощением в жизнь. 

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • авторское сопровождение на объекте
    • закупка мебели и материалов
    • консультации по декорированию.
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    196240 Санкт-Петербург
    Россия
    margo-project.com
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