Интерьер в спальне в винтажном стиле

Сегодня стиль винтаж стал очень популярным. Сейчас он используется не только в дизайне украшений и бижутерии, но и в дизайне интерьеров и мебели. Понятие винтаж родилось во Франции, и обозначает оно "старое вино, долго хранившее…

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