Я являюсь частным дизайнером интерьеров. С опытом работы в этой сфере более 7 лет. Имею высшее художественное образование. Работаю в таких программах, как 3D MAX. Auto CAD и пр. Помимо создания дизайн-проекта того или иного объекта, занимаюсь его воплощением в жизнь.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- авторское сопровождение на объекте
- закупка мебели и материалов
- консультации по декорированию.
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Россия
- Адрес
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196240 Санкт-Петербург
Россия
margo-project.com