В современной архитектуре очевидна тенденция ухода от прямоугольных форм в сторону плавных и криволинейных природных очертаний. Мы добились разумного баланса природной пластичности и простоты строительства, создали эффектную форму и оригинальные, свежие внутренние пространства. Вооруженные опытом и новым запатентованным конструктивным решением, мы работаем над реализацией возможности удобной покупки дома "под ключ" или малой архитектурной формы через интернет-приложение.