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TAMAGO
Архитекторы Минск
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Проекты

Новый проект
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    • Летняя веранда отеля "Акваминск", TAMAGO TAMAGO Балкон и терраса в стиле модерн
    Летняя веранда отеля "Акваминск", TAMAGO TAMAGO Балкон и терраса в стиле модерн
    Летняя веранда отеля "Акваминск", TAMAGO TAMAGO Балкон и терраса в стиле модерн
    +1
    Летняя веранда отеля "Акваминск"
    Бассейн Tamago, TAMAGO TAMAGO Бассейн
    Бассейн Tamago, TAMAGO TAMAGO Бассейн
    Бассейн Tamago, TAMAGO TAMAGO Бассейн
    Бассейн Tamago
    Ресторан Tamago, TAMAGO TAMAGO Дома в стиле модерн
    Ресторан Tamago, TAMAGO TAMAGO Дома в стиле модерн
    Ресторан Tamago, TAMAGO TAMAGO Дома в стиле модерн
    +2
    Ресторан Tamago
    Boathouse , TAMAGO TAMAGO Дома в стиле модерн
    Boathouse , TAMAGO TAMAGO Дома в стиле минимализм
    Boathouse , TAMAGO TAMAGO Дома в стиле лофт
    +3
    Boathouse
    Дом Tamago 77, TAMAGO TAMAGO Экодома
    Дом Tamago 77, TAMAGO TAMAGO Дома в стиле модерн
    Дом Tamago 77, TAMAGO TAMAGO Экодома
    +4
    Дом Tamago 77
    Беседка Picnic, TAMAGO TAMAGO Сад Беседки и теплицы
    Беседка Picnic, TAMAGO TAMAGO Сад Беседки и теплицы
    Беседка Picnic, TAMAGO TAMAGO Сад Беседки и теплицы
    +3
    Беседка Picnic
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    В современной архитектуре очевидна тенденция ухода от прямоугольных форм в сторону плавных и криволинейных природных очертаний. Мы добились разумного баланса природной пластичности и простоты строительства, создали эффектную форму и оригинальные, свежие внутренние пространства. Вооруженные опытом и новым запатентованным конструктивным решением, мы работаем над реализацией возможности удобной покупки дома "под ключ" или малой архитектурной формы через интернет-приложение.

    Услуги
    Проектирование и производство домов и малых архитектурных форм
    Регионы обслуживания
    Российская Федерация и Беларусь
    Адрес
    ул. М.Богдановича, д. 108
    220040 Минск
    Беларусь
    +375-291992199 tamago.life
    Законное владение

    г. Минск, ул. М.Богдановича, д. 108, пом. 175

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