В современной архитектуре очевидна тенденция ухода от прямоугольных форм в сторону плавных и криволинейных природных очертаний. Мы добились разумного баланса природной пластичности и простоты строительства, создали эффектную форму и оригинальные, свежие внутренние пространства. Вооруженные опытом и новым запатентованным конструктивным решением, мы работаем над реализацией возможности удобной покупки дома "под ключ" или малой архитектурной формы через интернет-приложение.
- Услуги
- Проектирование и производство домов и малых архитектурных форм
- Регионы обслуживания
- Российская Федерация и Беларусь
- Адрес
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ул. М.Богдановича, д. 108
220040 Минск
Беларусь
+375-291992199 tamago.life
г. Минск, ул. М.Богдановича, д. 108, пом. 175