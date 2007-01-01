Компания «Victoria Grace» — это коллектив настоящих профессионалов в разных сферах деятельности: Архитекторы, дизайнеры, художники, менеджеры. Весь наш коллектив работает на получение единого результата, который удовлетворит Ваши эстетические пожелания и полную реализацию задуманного.
Мы работаем с 2007 года. За это время нами реализовано значительное количество проектов. С некоторыми из них вы можете ознакомиться в разделепортфолио Мы работаем в нескольких направлениях:
Архитектурное проектирование
Дизайн интерьеров
Комплектация объектов Мебелью и предметами интерьера из Америки.
- Регионы обслуживания
- Moscow
- Адрес
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000000 Moscow
Россия
www.victoriagrace.ru