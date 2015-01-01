Дизайн студия «ZHANZAK» — команда из талантливых

архитекторов и дизайнеров, готовых реализовать самые смелые идеи с учетом всех традиций и внедрений новых инноваций. Мы не придерживаемся определенного стиля, мы его создаем сами, прислушиваясь к мнению и предпочтениям заказчиков, учитывая модные тенденции в сфере дизайна, естественно, не забывая о его комфортабельности.

Наша задача: помочь отобразить заказчику его ценности и выразить свою индивидуальность