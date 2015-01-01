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ZHANZAK
Дизайнеры интерьера Астана
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Лаунж зона , ZHANZAK ZHANZAK Конференц-центры в стиле модерн
    Лаунж зона , ZHANZAK ZHANZAK Конференц-центры в стиле модерн
    Лаунж зона , ZHANZAK ZHANZAK Конференц-центры в стиле модерн
    +4
    Лаунж зона
    Дом мечты, ZHANZAK ZHANZAK Гостиная в классическом стиле
    Дом мечты, ZHANZAK ZHANZAK Гостиная в классическом стиле
    Дом мечты, ZHANZAK ZHANZAK Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +4
    Дом мечты

    Дизайн студия «ZHANZAK» — команда из талантливых

    архитекторов и дизайнеров, готовых реализовать самые смелые идеи с учетом всех традиций и внедрений новых инноваций. Мы не придерживаемся определенного стиля, мы его создаем сами, прислушиваясь к мнению и предпочтениям заказчиков, учитывая модные тенденции в сфере дизайна, естественно, не забывая о его комфортабельности.      

    Наша задача: помочь отобразить заказчику его ценности и выразить свою индивидуальность

    Услуги
    • Дизайн интерьера жилых и общественных помещений
    • от идеи до воплащения
    Регионы обслуживания
    • Казахстан
    • Караганда
    • Астана
    • Алматы
    Награды компании
    • Astana Design Awards 2015 – победители в номинации лучший концепт
    • Luxury Lifestyle Awards 2016 – номинанты международной престижной премии на звание лучшей дизайн студии Казахстана
    Адрес
    Тауелсыздык 34
    100010 Астана
    Казахстан
    +7-7011886555 www.zhanzak.kz
    Законное владение

    Казахстан г. Караганд, г. Астана

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