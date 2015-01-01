Дизайн студия «ZHANZAK» — команда из талантливых
архитекторов и дизайнеров, готовых реализовать самые смелые идеи с учетом всех традиций и внедрений новых инноваций. Мы не придерживаемся определенного стиля, мы его создаем сами, прислушиваясь к мнению и предпочтениям заказчиков, учитывая модные тенденции в сфере дизайна, естественно, не забывая о его комфортабельности.
Наша задача: помочь отобразить заказчику его ценности и выразить свою индивидуальность
- Услуги
- Дизайн интерьера жилых и общественных помещений
- от идеи до воплащения
- Регионы обслуживания
- Казахстан
- Караганда
- Астана
- Алматы
- Награды компании
- Astana Design Awards 2015 – победители в номинации
лучший концепт
- Luxury Lifestyle Awards 2016 – номинанты международной престижной премии на звание
лучшей дизайн студии Казахстана
- Astana Design Awards 2015 – победители в номинации
- Адрес
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Тауелсыздык 34
100010 Астана
Казахстан
+7-7011886555 www.zhanzak.kz
Законное владение
Казахстан г. Караганд, г. Астана