E.L.Design – творческий тандем дизайнеров Виноградовой Екатерины и Шиловой Милы, в котором таланты каждой гармонично дополняют друг друга. «Мы работаем в различных направлениях и стилях, не боимся экспериментировать с нестандартными сочетаниями цветов и материалов. Помогая создавать гармоничный и по-настоящему комфортный интерьер, мы получаем огромное удовольствие от творческой деятельности. Каждый объект «проживаем», вдохновляясь личностью заказчика, поэтому все наши проекты уникальны и не похожи на предыдущие. Наше творческое кредо – новый взгляд на простые вещи».