E.L.Design – творческий тандем дизайнеров Виноградовой Екатерины и Шиловой Милы, в котором таланты каждой гармонично дополняют друг друга. «Мы работаем в различных направлениях и стилях, не боимся экспериментировать с нестандартными сочетаниями цветов и материалов. Помогая создавать гармоничный и по-настоящему комфортный интерьер, мы получаем огромное удовольствие от творческой деятельности. Каждый объект «проживаем», вдохновляясь личностью заказчика, поэтому все наши проекты уникальны и не похожи на предыдущие. Наше творческое кредо – новый взгляд на простые вещи».
- Услуги
- Разработка дизайна интерьера
- Регионы обслуживания
- Оренбургская область
- Адрес
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460000 Оренбург
Россия
+7-9877908572 design-el.ru