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E.L.Design
Дизайнеры интерьера Оренбург
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Проекты

Новый проект
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    • А1, E.L.Design E.L.Design Спальня в эклектичном стиле Желтый
    А1, E.L.Design E.L.Design Спальня в эклектичном стиле Желтый
    А1, E.L.Design E.L.Design Спальня в эклектичном стиле Желтый
    +3
    А1

    E.L.Design – творческий тандем дизайнеров Виноградовой Екатерины и Шиловой Милы, в котором таланты каждой гармонично дополняют друг друга. «Мы работаем в различных направлениях и стилях, не боимся экспериментировать с нестандартными сочетаниями цветов и материалов. Помогая создавать гармоничный и по-настоящему комфортный интерьер, мы получаем огромное удовольствие от творческой деятельности. Каждый объект «проживаем», вдохновляясь личностью заказчика, поэтому все наши проекты уникальны и не похожи на предыдущие. Наше творческое кредо – новый взгляд на простые вещи».

    Услуги
    Разработка дизайна интерьера
    Регионы обслуживания
    Оренбургская область
    Адрес
    460000 Оренбург
    Россия
    +7-9877908572 design-el.ru
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