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35KVADRATOV
Дизайнеры интерьера Новосибирск
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Таунхаус на берегу моря, 35KVADRATOV 35KVADRATOV Гостиная в стиле минимализм Серый
    Таунхаус на берегу моря, 35KVADRATOV 35KVADRATOV Гостиная в стиле минимализм Коричневый
    Таунхаус на берегу моря, 35KVADRATOV 35KVADRATOV Гостиная в стиле минимализм Белый
    +6
    Таунхаус на берегу моря
    Квартира в ЖК Созвездие, 35KVADRATOV 35KVADRATOV Гостиная в стиле минимализм Коричневый
    Квартира в ЖК Созвездие, 35KVADRATOV 35KVADRATOV Гостиная в стиле минимализм Бирюзовый
    Квартира в ЖК Созвездие, 35KVADRATOV 35KVADRATOV Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    +11
    Квартира в ЖК Созвездие

    Дизайн-проект интерьеров — это не набор красивых иллюстраций, это возможность увидеть совершенный, законченный образ Вашего дома или офиса заранее. Вы никогда не приобретете случайные, не вписывающиеся в Ваш интерьер вещи, потому что в Вашем доме каждый предмет уже будет на своем месте.

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Россия и Новосибирск
    Награды компании
    http://35kvadratov.ru/press 
    Адрес
    пр.Карла Маркса 30/1
    630087 Новосибирск
    Россия
    +7-9231125446 35kvadratov.ru
    Законное владение

    Россия, г.Новосибирск, пр.Карла Маркса 30/1, оф.330

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