Дизайн-проект интерьеров — это не набор красивых иллюстраций, это возможность увидеть совершенный, законченный образ Вашего дома или офиса заранее. Вы никогда не приобретете случайные, не вписывающиеся в Ваш интерьер вещи, потому что в Вашем доме каждый предмет уже будет на своем месте.