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Дизайн-студия Elena Rudenko Design
Дизайнеры интерьера Москва
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    • Квартира в стиле Современная классика, Дизайн-студия Elena Rudenko Design Дизайн-студия Elena Rudenko Design
    Квартира в стиле Современная классика, Дизайн-студия Elena Rudenko Design Дизайн-студия Elena Rudenko Design
    Квартира в стиле Современная классика, Дизайн-студия Elena Rudenko Design Дизайн-студия Elena Rudenko Design
    +13
    Квартира в стиле Современная классика

    Отвечая на вопрос «Почему мы?», мы с уверенностью может сказать: Студия Елены Руденко – это принципиально новый уровень услуг по ремонту и отделке помещений, по разработке дизайна мебели и дизайна интерьеров. Мы разрабатываем индивидуальные решения в области архитектуры, дизайна и оформления помещений.

    Широкая специализация нашей компании позволяет обеспечивать комплексный сервис. Вы можете обратиться к нам, если вам необходима профессиональная разработка дизайн-проекта, проектирование и изготовление авторской мебели, ремонт и отделка помещений, проектирование и строительство различных объектов. Мы работаем как с частными лицами, так и с коммерческими организациями. Широкий спектр услуг дает возможность воплощать в жизнь любые идеи, делая окружающий вас мир уютнее и комфортнее.

    Услуги
    Дизайн-проектирование. Авторский надзор. Комплектация. Декорирование.
    Регионы обслуживания
    Москва и Санкт-Петербург
    Адрес
    125032 Москва
    Россия
    +7-9151184800 rudenko-design.ru
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