Отвечая на вопрос «Почему мы?», мы с уверенностью может сказать: Студия Елены Руденко – это принципиально новый уровень услуг по ремонту и отделке помещений, по разработке дизайна мебели и дизайна интерьеров. Мы разрабатываем индивидуальные решения в области архитектуры, дизайна и оформления помещений.

Широкая специализация нашей компании позволяет обеспечивать комплексный сервис. Вы можете обратиться к нам, если вам необходима профессиональная разработка дизайн-проекта, проектирование и изготовление авторской мебели, ремонт и отделка помещений, проектирование и строительство различных объектов. Мы работаем как с частными лицами, так и с коммерческими организациями. Широкий спектр услуг дает возможность воплощать в жизнь любые идеи, делая окружающий вас мир уютнее и комфортнее.