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РусБрус
Строительные материалы Москва, Россия
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Дом из клееного бруса, РусБрус РусБрус Деревянные дома Дерево
    Дом из клееного бруса, РусБрус РусБрус Дома с террасами Дерево
    Дом из клееного бруса, РусБрус РусБрус Дома на одну семью Дерево
    +2
    Дом из клееного бруса
    Дом по фахверковой тохнологии, РусБрус РусБрус Деревянные дома Дерево
    Дом по фахверковой тохнологии, РусБрус РусБрус Деревянные дома Дерево
    Дом по фахверковой тохнологии, РусБрус РусБрус Деревянные дома Дерево
    +2
    Дом по фахверковой тохнологии
    Навес для автомобиля, РусБрус РусБрус Навесы Дерево Коричневый
    Навес для автомобиля, РусБрус РусБрус Навесы Дерево Коричневый
    Навес для автомобиля, РусБрус РусБрус Навесы Дерево Коричневый
    Навес для автомобиля
    Дом на Успенском шоссе, РусБрус РусБрус Дома в классическом стиле
    Дом на Успенском шоссе, РусБрус РусБрус Дома в классическом стиле
    Дом на Успенском шоссе, РусБрус РусБрус Гостиная в классическом стиле
    +4
    Дом на Успенском шоссе
    Компания РусБрус является производителем деревянных конструкционных и отделочных материалов для строительства жилых, а также промышленных и общественных зданий. Более 15 лет мы занимаемся разработкой оптимальных решений в производстве пространственных деревянных конструкций, которые помогают нашим клиентам реализовать свои идеи. Мы непрерывно работаем над внедрением самых последних технологий, что позволяет создавать самые современные и безопасные для природы и человека конструкции. Нашими основными изделиями являются: конструкционные клеёные балки; клеёный профилированный брус; стеновые панели и торцевые накладки на профильный брус. Клеёные балки и брус мы изготавливаем в широком ассортименте сечений и делаем обработку и зарезки любой сложности.
    Услуги
    • Брус клеёный
    • Брус клеёный профилированный Монтаж
    • Балки клеёные с зарезками Строительство домов пол ключ
    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    Волоколамское ш., 116
    125371 Москва, Россия
    Россия
    +7-4952323778 www.rusbrus.ru

    Отзыв

    lololol
    Ok
    больше 1 года назад
    Alexander Lenkov
    Деревообрабатывающее предприятие с большими возможностями, современным парком станков и квалифицированным персоналом. Производят дома и сложные конструкции из клеёного бруса.
    больше 5 лет назад
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