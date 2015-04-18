Компания РусБрус является производителем деревянных конструкционных и отделочных материалов для строительства жилых, а также промышленных и общественных зданий. Более 15 лет мы занимаемся разработкой оптимальных решений в производстве пространственных деревянных конструкций, которые помогают нашим клиентам реализовать свои идеи. Мы непрерывно работаем над внедрением самых последних технологий, что позволяет создавать самые современные и безопасные для природы и человека конструкции. Нашими основными изделиями являются: конструкционные клеёные балки; клеёный профилированный брус; стеновые панели и торцевые накладки на профильный брус. Клеёные балки и брус мы изготавливаем в широком ассортименте сечений и делаем обработку и зарезки любой сложности.

Услуги Брус клеёный

Брус клеёный профилированный Монтаж

Балки клеёные с зарезками Строительство домов пол ключ Регионы обслуживания Россия Адрес Волоколамское ш., 116

125371 Москва, Россия

Россия

+7-4952323778 www.rusbrus.ru