Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Design interior OLGA MUDRYAKOVA
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 14Проекты (14) 1Книги идей (1)
Отзыв (6)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Двухкомнатная квартира в современном стиле, Design interior OLGA MUDRYAKOVA Design interior OLGA MUDRYAKOVA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Дерево Белый
    Двухкомнатная квартира в современном стиле, Design interior OLGA MUDRYAKOVA Design interior OLGA MUDRYAKOVA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Дерево Белый
    Двухкомнатная квартира в современном стиле, Design interior OLGA MUDRYAKOVA Design interior OLGA MUDRYAKOVA Гостиная в стиле модерн Дерево Белый
    +9
    Двухкомнатная квартира в современном стиле
    Трехкомнатная в ЖК Медный Всадник, Design interior OLGA MUDRYAKOVA Design interior OLGA MUDRYAKOVA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Многоцветный
    Трехкомнатная в ЖК Медный Всадник, Design interior OLGA MUDRYAKOVA Design interior OLGA MUDRYAKOVA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Многоцветный
    Трехкомнатная в ЖК Медный Всадник, Design interior OLGA MUDRYAKOVA Design interior OLGA MUDRYAKOVA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Многоцветный
    +31
    Трехкомнатная в ЖК Медный Всадник
    Трехкомнатная в СПб, Design interior OLGA MUDRYAKOVA Design interior OLGA MUDRYAKOVA Кухня в стиле модерн Изделия из древесины Коричневый
    Трехкомнатная в СПб, Design interior OLGA MUDRYAKOVA Design interior OLGA MUDRYAKOVA Кухня в стиле модерн Изделия из древесины Коричневый
    Трехкомнатная в СПб, Design interior OLGA MUDRYAKOVA Design interior OLGA MUDRYAKOVA Кухня в стиле модерн Изделия из древесины Белый
    +5
    Трехкомнатная в СПб
    трехкомнатная квартира ул. Кирочная, Design interior OLGA MUDRYAKOVA Design interior OLGA MUDRYAKOVA Гостиная в классическом стиле
    трехкомнатная квартира ул. Кирочная, Design interior OLGA MUDRYAKOVA Design interior OLGA MUDRYAKOVA Гостиная в классическом стиле
    трехкомнатная квартира ул. Кирочная, Design interior OLGA MUDRYAKOVA Design interior OLGA MUDRYAKOVA Гостиная в классическом стиле
    +13
    трехкомнатная квартира ул. Кирочная
    Дизайн детской комнаты на пр. Луначарского, Design interior OLGA MUDRYAKOVA Design interior OLGA MUDRYAKOVA Детская комнатa в стиле минимализм
    Дизайн детской комнаты на пр. Луначарского, Design interior OLGA MUDRYAKOVA Design interior OLGA MUDRYAKOVA Детская комнатa в стиле минимализм
    Дизайн детской комнаты на пр. Луначарского, Design interior OLGA MUDRYAKOVA Design interior OLGA MUDRYAKOVA Детская комнатa в стиле минимализм
    +8
    Дизайн детской комнаты на пр. Луначарского
    Квартира на пр. Космонавтов, Design interior OLGA MUDRYAKOVA Design interior OLGA MUDRYAKOVA
    Квартира на пр. Космонавтов, Design interior OLGA MUDRYAKOVA Design interior OLGA MUDRYAKOVA
    Квартира на пр. Космонавтов, Design interior OLGA MUDRYAKOVA Design interior OLGA MUDRYAKOVA Кухня в классическом стиле
    +17
    Квартира на пр. Космонавтов
    Показать все 14 проекты

    Создаем продуманный до мелочей, стильный, уютный, современный интерьер дома, квартиры, общественных помещений любой сложности. Качественные фотореалистичные 3D-визуализации, подбор реальных материалов, мебели и оборудования, рабочая документация, авторский надзор, удаленное проектирование.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • разработка дизайн проекта
    • дизайн квартир
    • дизайнер интерьера
    • interior design
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Ленинградская область
    • Россия
    Адрес
    ул. Мебельная, д. 49/92
    197082 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-8124080007 mudryakova.ru
    Законное владение

    Россия, Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 49/92

    Отзыв

    Мари
    Заказывали у Ольги Мудряковой дизайн проект, который превзошел все ожидания! Ольга услышала все наши пожелания и учла в проекте, помогла развеять все наши сомнения в процессе согласования проекта и посоветовала много того, о чем мы бы и не задумались! Спасибо Ольге за шикарную проделанную работу и терпение!
    11 месяцев назад
    Александра Погунова
    Обратились к Ольге с просьбой реализовать проект нашей мечты. Все просьбы были учтены. Результат превзошел наши ожидания! Все было сделано в срок, технически грамотно и красиво! Рекомендуем👍
    около 5 лет назад
    Maria. Kr
    Очень рада, что обратилась за дизайном к Ольге. Соблюдение сроков, лояльные цены, грамотный подход к клиенту, соблюдены все пожелания и сверхпожелания. Грамотно, профессионально! Буду рекомендовать и при возможности обращаться вновь!
    больше 4 лет назад
    Показать все отзывы – 6

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element