Создаем продуманный до мелочей, стильный, уютный, современный интерьер дома, квартиры, общественных помещений любой сложности. Качественные фотореалистичные 3D-визуализации, подбор реальных материалов, мебели и оборудования, рабочая документация, авторский надзор, удаленное проектирование.
- Услуги
- дизайн интерьера
- разработка дизайн проекта
- дизайн квартир
- дизайнер интерьера
- interior design
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Россия
- Адрес
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ул. Мебельная, д. 49/92
197082 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-8124080007 mudryakova.ru
Россия, Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 49/92